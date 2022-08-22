https://sputnik-georgia.ru/20220822/kogda-parlament-gruzii-vozobnovit-rabotu--269661976.html

Когда парламент Грузии возобновит работу

Когда парламент Грузии возобновит работу

Осенняя сессия парламента десятого созыва будет довольно насыщенной 22.08.2022, Sputnik Грузия

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Законодательный орган Грузии возобновит работу в рамках осенней сессии 6 сентября.Согласно регламенту парламента, осенняя сессия открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря.Осенняя сессия парламента десятого созыва будет довольно насыщенной с учетом того, что в законодательном органе работают примерно десять рабочих групп над выполнением 12 рекомендаций Евросоюза. Инициирование и рассмотрение подготовленных ими законопроектов планируется именно с сентября.Депутатам также предстоит принять несколько кадровых решений, в том числе избрать главу Центральной избирательной комиссии.Ранее в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" выразили недовольство тем, что президент Саломе Зурабишвили отказалась представлять парламенту на утверждение в качестве одного из кандидатов Георгия Каландаришвили, чьи полномочия на посту главы ЦИК истекают в августе.Президент Грузии представила парламенту двух кандидатов на пост главы ЦИК в начале августа. Действующего главы Георгия Каландаришвили, несмотря на заявку, в списке не оказалось.Президент обосновала свое решение тем, что она уже дважды представляла парламенту кандидатуру Каландаришвили, но он не смог заручиться поддержкой 2/3 депутатов. За него проголосовало простое большинство депутатов, поэтому в обоих случаях он был избран главой ЦИК лишь на полгода, а не на пять лет.Уже известно, что правящая партия не собирается поддержать представленных президентом кандидатов.Кроме вышеуказанного, в течении осенней сессии депутатам предстоит заслушать ежегодные отчеты нескольких ведомств, в том числе Народного защитника, Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры.Кроме того, законодательный орган должен рассмотреть проект бюджета на 2023 год, который должен быть представлен парламенту до 1 октября и утвержден до третьей пятницы декабря.

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