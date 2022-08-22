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Лесной пожар в Боржоми: огонь может перейти на населенные пункты?
Лесной пожар в Боржоми: огонь может перейти на населенные пункты?
В тушении пожара участвуют 300 пожарных-спасателей 22.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-22T11:39+0400
2022-08-22T11:53+0400
происшествия
грузия
новости
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Угроза распространения пожара из Боржомского ущелья на населенные пункты к этому времени ликвидирована, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.Пожар возник в лесу в селе Квабисхеви на правом берегу реки Куры 21 августа. Скалистая и труднодоступная местность осложняют процесс ликвидации возгорания.По данным ЧС, работы по тушению пожара продолжались всю ночь. К этому времени в тушении пожара участвуют 300 пожарных-спасателей и 300 сотрудников департамента по особым заданиям.Тушение пожара также возобновили вертолеты пограничной полиции. Мобилизована пожарно-спасательная автотехника.На месте находятся представители разных подразделений МВД, а также личный состав министерства обороны, представители Национального агентства лесного хозяйства Минприроды и местного муниципалитета.Кроме того, создан оперативный штаб управления, которым руководит замминистра МВД Грузии Иосиф Челидзе и начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебривили.
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происшествия, грузия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
происшествия, грузия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями

Лесной пожар в Боржоми: огонь может перейти на населенные пункты?

11:39 22.08.2022 (обновлено: 11:53 22.08.2022)
© FB / Giorgi KvirikashviliПожарный работает на месте ЧП в Боржоми-Харагаульском лесу
Пожарный работает на месте ЧП в Боржоми-Харагаульском лесу - Sputnik Грузия, 1920, 22.08.2022
© FB / Giorgi Kvirikashvili
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В тушении пожара участвуют 300 пожарных-спасателей
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Угроза распространения пожара из Боржомского ущелья на населенные пункты к этому времени ликвидирована, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Пожар возник в лесу в селе Квабисхеви на правом берегу реки Куры 21 августа. Скалистая и труднодоступная местность осложняют процесс ликвидации возгорания.
По данным ЧС, работы по тушению пожара продолжались всю ночь. К этому времени в тушении пожара участвуют 300 пожарных-спасателей и 300 сотрудников департамента по особым заданиям.
Тушение пожара также возобновили вертолеты пограничной полиции. Мобилизована пожарно-спасательная автотехника.
На месте находятся представители разных подразделений МВД, а также личный состав министерства обороны, представители Национального агентства лесного хозяйства Минприроды и местного муниципалитета.
Кроме того, создан оперативный штаб управления, которым руководит замминистра МВД Грузии Иосиф Челидзе и начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебривили.
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