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Лунный календарь на сентябрь 2022: благоприятные дни

Лунный календарь на сентябрь 2022: благоприятные дни

Лунный календарь - один из древнейших на Земле, став со временем настоящим провидцем, помогает людям в планировании и организации жизни 22.08.2022, Sputnik Грузия

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справки

луна

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Многие в наши дни на основе лунного календаря выбирают дни, благоприятные для свадьбы, шопинга, посещения салона красоты, посевных работ и так далее.Для тех, кто живет по лунному календарю, Sputnik Грузия рассказывает, какие дни в сентябре 2022 года благоприятны для стрижки, свадьбы, посевов, бизнеса, ремонта или любой другой деятельности.Благоприятные дни в сентябреСамые благоприятные дни для свадьбы и венчания 1, 5, 6, 11, 12 и 16 сентября. Неблагоприятные: 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14 и 19 сентября. Остальные дни в сентябре для венчания и свадьбы – нейтральны.Благоприятные дни для бизнеса или открытия нового дела 1, 5, 8, 9, 15 и 16 сентября. А вот 4, 6, 7, 10 и 13 сентября для бизнес-деятельности нежелательное время.Сменить место работы, по лунному календарю, благоприятно 5, 6, 9, 12, 15 и 16 сентября. От радикальных перемен 4, 7, 8, 11, 14 и 17 сентября лучше воздержаться.Самые благоприятные дни для операций с недвижимостью, в частности аренды, обмена, покупки и продажи: 3,15 и 16 сентября. Удачны для покупок также 5, 9 и 12 сентября. Самые неблагоприятные: 4, 6, 7, 10, 13, 14 и 17 сентября - в эти дни от покупок лучше воздержаться.Для финансовых операций благоприятные дни: 1, 5, 8, 9, 12, 15 и 16 сентября. От проведения любых финансовых операций лучше отказаться 4, 6, 7, 10 и 13 сентября.Благоприятные дни для новых начинаний 3, 5, 9, 15 и 16 сентября. В эти дни можно смело приступать к реализации планов – новых дел, новых проектов, новой жизни. Любые начинания 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14 и 17 сентября могут завершиться неудачно.Для путешествия и поездок, самые благоприятные дни в сентябре: 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 числа. А 5, 7, 8, 10, 17, 22, 26, 27 и 28 сентября лучше остаться дома.Для ремонта, уборки и других домашних дел в сентябре наиболее благоприятные дни: 5, 11, 14 и 15 число. Благоприятны также 2, 4, 9 и 10 сентября. От проведения таких работ, по лунному календарю, лучше отказаться 7, 8 и 12 сентября.Благоприятные дни, по лунному календарю, для творчества: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 и 15 сентября. Единственный неблагоприятный день для творчества в сентябре – 7 число.Благоприятные дни для отдыха: 2, 3, 5, 6, 11, 12 и 16 сентября. Отдыхать категорически противопоказано 9, 15, 18 и 19 сентября.Для занятий научной деятельностью благоприятные дни – 1 5, 6, 9, 14, 15 и 17 сентября, а неблагоприятные – 7 и 8 сентября.К физическим нагрузкам лунный календарь сентября предрасполагает. Свести до минимума физическую активность нужно только 14 сентября. Благоприятны в этот день спокойные прогулки и пассивный отдых, однако крайне не рекомендуется занятие профессиональным спортом.Самые благоприятные дни для работы в огороде, саду и с комнатными растениями 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 сентября, остальные дни в сентябре нейтральны.Самый благоприятный день для выяснения отношений в сентябре 1 число. Поспорить и выпустить пар можно также 2, 6, 15, 16 и 17 сентября. В остальные дни месяца от любых "разборок" лунный календарь советует воздержаться.Благоприятные дни для стрижкиФазы Луны влияют на рост и качество волос, но придерживаясь рекомендаций лунного календаря стрижек, можно за ними правильно ухаживать и своевременно питать.По лунному календарю стрижек, самые благоприятные дни для посещения салона 6 и 16 сентября. Для стрижки волос также благоприятны 7, 8 и 12 сентября.По лунному календарю, стрижка на растущую Луну в благоприятные дни укрепляет корни, улучшает их состояние и способствует росту волос.На убывающую Луну стрижка в благоприятные дни, по лунному календарю, укрепит корни волос, но замедлит их рост.От стрижки, по лунному календарю, лучше воздержаться 1, 2, 5, 10, 11 и 14 и 15 сентября. Остальные дни в сентябре для стрижки волос нейтральны.Материал подготовлен на основе открытых источников

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