https://sputnik-georgia.ru/20220822/malayziya-priznala-sertifikaty-gruzinskikh-moryakov-269658813.html
Малайзия признала сертификаты грузинских моряков
Малайзия признала сертификаты грузинских моряков
Грузинские моряки могут работать на суднах, плавающими под флагами 71 страны 22.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-22T10:02+0400
2022-08-22T10:02+0400
2022-08-22T10:02+0400
в мире
грузия
новости
экономика
общество
моряки
агентство морского транспорта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23993/86/239938655_0:205:4096:2509_1920x0_80_0_0_83e8f48dd4e30678c79a40d6189e3362.jpg
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Между Грузией и Малайзией подписан меморандум о взаимном признании сертификатов моряков, сообщает пресс-служба Агентства морского транспорта Грузии.По информации Агентства, новое соглашение помогло открыть для грузинских моряков очередной рынок труда.По информации ведомства, Малайзия имеет достаточно крупный торговый флот, играющий важную роль в международной торговле. 90% грузов перевозится морем, 37% приходится на флот Малайзии.На сегодняшний день флот Малайзии включает 343 танкера, 17 сухогрузов и 352 пассажирских судна общим регистровым тоннажем 5,6 миллиона тонн.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23993/86/239938655_240:0:3856:2712_1920x0_80_0_0_0b5f984f4c7372af66219f6b5d0d9ca7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, грузия, новости, экономика, общество, моряки, агентство морского транспорта
в мире, грузия, новости, экономика, общество, моряки, агентство морского транспорта
Малайзия признала сертификаты грузинских моряков
Грузинские моряки могут работать на суднах, плавающими под флагами 71 страны
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Между Грузией и Малайзией подписан меморандум о взаимном признании сертификатов моряков, сообщает пресс-служба Агентства морского транспорта Грузии.
По информации Агентства, новое соглашение помогло открыть для грузинских моряков очередной рынок труда.
"Сегодня наши моряки могут работать на суднах, плавающими под флагами 71 ведущей морской державы мира", – сказала глава Агентства морского транспорта Тамар Иоселиани.
По информации ведомства, Малайзия имеет достаточно крупный торговый флот, играющий важную роль в международной торговле. 90% грузов перевозится морем, 37% приходится на флот Малайзии.
На сегодняшний день флот Малайзии включает 343 танкера, 17 сухогрузов и 352 пассажирских судна общим регистровым тоннажем 5,6 миллиона тонн.