Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220822/malayziya-priznala-sertifikaty-gruzinskikh-moryakov-269658813.html
Малайзия признала сертификаты грузинских моряков
Малайзия признала сертификаты грузинских моряков
Грузинские моряки могут работать на суднах, плавающими под флагами 71 страны 22.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-22T10:02+0400
2022-08-22T10:02+0400
в мире
грузия
новости
экономика
общество
моряки
агентство морского транспорта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23993/86/239938655_0:205:4096:2509_1920x0_80_0_0_83e8f48dd4e30678c79a40d6189e3362.jpg
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Между Грузией и Малайзией подписан меморандум о взаимном признании сертификатов моряков, сообщает пресс-служба Агентства морского транспорта Грузии.По информации Агентства, новое соглашение помогло открыть для грузинских моряков очередной рынок труда.По информации ведомства, Малайзия имеет достаточно крупный торговый флот, играющий важную роль в международной торговле. 90% грузов перевозится морем, 37% приходится на флот Малайзии.На сегодняшний день флот Малайзии включает 343 танкера, 17 сухогрузов и 352 пассажирских судна общим регистровым тоннажем 5,6 миллиона тонн.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23993/86/239938655_240:0:3856:2712_1920x0_80_0_0_0b5f984f4c7372af66219f6b5d0d9ca7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, грузия, новости, экономика, общество, моряки, агентство морского транспорта
в мире, грузия, новости, экономика, общество, моряки, агентство морского транспорта

Малайзия признала сертификаты грузинских моряков

10:02 22.08.2022
© Sputnik / Seyran BaroyanБатумский порт - грузовое судно в Черном море
Батумский порт - грузовое судно в Черном море - Sputnik Грузия, 1920, 22.08.2022
© Sputnik / Seyran Baroyan
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Грузинские моряки могут работать на суднах, плавающими под флагами 71 страны
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Между Грузией и Малайзией подписан меморандум о взаимном признании сертификатов моряков, сообщает пресс-служба Агентства морского транспорта Грузии.
По информации Агентства, новое соглашение помогло открыть для грузинских моряков очередной рынок труда.

"Сегодня наши моряки могут работать на суднах, плавающими под флагами 71 ведущей морской державы мира", – сказала глава Агентства морского транспорта Тамар Иоселиани.

По информации ведомства, Малайзия имеет достаточно крупный торговый флот, играющий важную роль в международной торговле. 90% грузов перевозится морем, 37% приходится на флот Малайзии.
На сегодняшний день флот Малайзии включает 343 танкера, 17 сухогрузов и 352 пассажирских судна общим регистровым тоннажем 5,6 миллиона тонн.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0