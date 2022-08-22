https://sputnik-georgia.ru/20220822/malayziya-priznala-sertifikaty-gruzinskikh-moryakov-269658813.html

Малайзия признала сертификаты грузинских моряков

Малайзия признала сертификаты грузинских моряков

Грузинские моряки могут работать на суднах, плавающими под флагами 71 страны 22.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Между Грузией и Малайзией подписан меморандум о взаимном признании сертификатов моряков, сообщает пресс-служба Агентства морского транспорта Грузии.По информации Агентства, новое соглашение помогло открыть для грузинских моряков очередной рынок труда.По информации ведомства, Малайзия имеет достаточно крупный торговый флот, играющий важную роль в международной торговле. 90% грузов перевозится морем, 37% приходится на флот Малайзии.На сегодняшний день флот Малайзии включает 343 танкера, 17 сухогрузов и 352 пассажирских судна общим регистровым тоннажем 5,6 миллиона тонн.

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в мире, грузия, новости, экономика, общество, моряки, агентство морского транспорта