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Несчастный случай на западе Грузии - подростка убило током
Несчастный случай на западе Грузии - подростка убило током
Погибший подросток был учеником приходской школы Пресвятой богородицы в Чохатаури 22.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-22T17:56+0400
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Одиннадцатиклассник погиб от удара током в одном из сел Чохатаурского района Гурии на западе страны, информацию подтвердили в мэрии муниципалитета.По распространенной информации, после удара током мальчика доставили в клинику. По словам врачей, к моменту госпитализации подросток был уже мертв.Трагически погибший подросток был учеником приходской школы Пресвятой богородицы в Чохатаури.
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грузия, происшествия, новости
грузия, происшествия, новости
Несчастный случай на западе Грузии - подростка убило током
Погибший подросток был учеником приходской школы Пресвятой богородицы в Чохатаури
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Одиннадцатиклассник погиб от удара током в одном из сел Чохатаурского района Гурии на западе страны, информацию подтвердили в мэрии муниципалитета.
По распространенной информации, после удара током мальчика доставили в клинику. По словам врачей, к моменту госпитализации подросток был уже мертв.
Трагически погибший подросток был учеником приходской школы Пресвятой богородицы в Чохатаури.