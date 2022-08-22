https://sputnik-georgia.ru/20220822/neschastnyy-sluchay-na-zapade-gruzii---podrostka-ubilo-tokom-269676313.html

Несчастный случай на западе Грузии - подростка убило током

Несчастный случай на западе Грузии - подростка убило током

Погибший подросток был учеником приходской школы Пресвятой богородицы в Чохатаури 22.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-22T17:56+0400

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Одиннадцатиклассник погиб от удара током в одном из сел Чохатаурского района Гурии на западе страны, информацию подтвердили в мэрии муниципалитета.По распространенной информации, после удара током мальчика доставили в клинику. По словам врачей, к моменту госпитализации подросток был уже мертв.Трагически погибший подросток был учеником приходской школы Пресвятой богородицы в Чохатаури.

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