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Несколько тысяч жителей Тбилиси останутся без газа более чем на сутки
Несколько тысяч жителей Тбилиси останутся без газа более чем на сутки
Подача газа будет ограничена в связи с проведением ремонтных работ 22.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-22T20:23+0400
2022-08-22T20:23+0400
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Более пяти тысяч абонентов в поселении Африка на окраине Тбилиси 23 августа останутся без газа более чем на сутки, сообщает газораспределительная компания "Тбилиси Энерджи".Подача газа будет ограничена в связи с проведением ремонтных работ.По информации компании, восстановление газоснабжения начнется 24 августа в 10:00 и завершится к 21:00."Тбилиси Энерджи" приносит абонентам свои извинения за причиненные неудобства и заявляет, что указанные работы необходимы для бесперебойного и безопасного газоснабжения населения.
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грузия, новости, общество, тбилиси энерджи, газ, тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси энерджи, газ, тбилиси
Несколько тысяч жителей Тбилиси останутся без газа более чем на сутки
20:23 22.08.2022 (обновлено: 20:36 22.08.2022)
Подача газа будет ограничена в связи с проведением ремонтных работ
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Более пяти тысяч абонентов в поселении Африка на окраине Тбилиси 23 августа останутся без газа более чем на сутки, сообщает газораспределительная компания "Тбилиси Энерджи".
Подача газа будет ограничена в связи с проведением ремонтных работ.
По информации компании, восстановление газоснабжения начнется 24 августа в 10:00 и завершится к 21:00.
"Тбилиси Энерджи" приносит абонентам свои извинения за причиненные неудобства и заявляет, что указанные работы необходимы для бесперебойного и безопасного газоснабжения населения.