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Несколько тысяч жителей Тбилиси останутся без газа более чем на сутки

Несколько тысяч жителей Тбилиси останутся без газа более чем на сутки

Подача газа будет ограничена в связи с проведением ремонтных работ 22.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Более пяти тысяч абонентов в поселении Африка на окраине Тбилиси 23 августа останутся без газа более чем на сутки, сообщает газораспределительная компания "Тбилиси Энерджи".Подача газа будет ограничена в связи с проведением ремонтных работ.По информации компании, восстановление газоснабжения начнется 24 августа в 10:00 и завершится к 21:00."Тбилиси Энерджи" приносит абонентам свои извинения за причиненные неудобства и заявляет, что указанные работы необходимы для бесперебойного и безопасного газоснабжения населения.

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