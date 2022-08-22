https://sputnik-georgia.ru/20220822/poka-ne-raskryl-svoy-potentsial---trener-napoli-otsenil-igru-kvaratskheliya-269679322.html
Пока не раскрыл свой потенциал - тренер "Наполи" оценил игру Кварацхелия
Пока не раскрыл свой потенциал - тренер "Наполи" оценил игру Кварацхелия
Европейская пресса с восторгом отзывается об игре грузинского футболиста в первых турах Серии А 22.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-22T19:57+0400
2022-08-22T19:57+0400
2022-08-22T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Хвича Кварацхелия пока не может проявить весь свой потенциал, заявил главный тренер итальянского "Наполи" Лучано Спаллетти на пресс-конференции после победы своего клуба над "Монца"."Наполи" в воскресенье вечером обыграл клуб "Монца" со счетом 4:0 и набрал шесть очков после двух туров. Хвича Кварацхелия с тремя голами стал лучшим бомбардиром Серии А. На счету лидера сборной Грузии также одна результативная передача.По словам наставника "Наполи", Кварацхелия настоящий игрок высокого класса, хороший профессионал и отличный парень. Спаллетти высоко оценил и то, что Кврацхелия одинаково хорошо забивает не только головой, но как правой, так и левой.В то же время итальянские и европейские СМИ назвали игру грузинского футболиста "Наполи", который оформил дубль в ворота "Монца" - "великолепной", "жемчужина редкой красоты" ."Он с самого начала стал кумиром болельщиков, забив три гола в двух играх. Он поистине жемчужина редкой красоты", - пишет издание "Спорт фейс"."Шоу Кварацхелия продолжается фантастическими голами", - пишет "Евроспорт Италия"."Наполи" вышел вперед благодаря удивительным голам Кврацхелия", - пишет t-online.deВ начале июля руководство клуба из "Неаполя" официально подтвердило, что Хвича Кварацхелия перешел в "Наполи". В марте Кварацхелия покинул казанский "Рубин" и перешел в батумское "Динамо", правда, совсем не надолго.
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грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, клуб "наполи", футбол, италия
грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, клуб "наполи", футбол, италия
Пока не раскрыл свой потенциал - тренер "Наполи" оценил игру Кварацхелия
19:57 22.08.2022 (обновлено: 20:02 22.08.2022)
Европейская пресса с восторгом отзывается об игре грузинского футболиста в первых турах Серии А
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Хвича Кварацхелия пока не может проявить весь свой потенциал, заявил главный тренер итальянского "Наполи" Лучано Спаллетти на пресс-конференции после победы своего клуба над "Монца".
"Наполи" в воскресенье вечером обыграл клуб "Монца" со счетом 4:0 и набрал шесть очков после двух туров. Хвича Кварацхелия с тремя голами стал лучшим бомбардиром Серии А. На счету лидера сборной Грузии также одна результативная передача.
"Кварацхелия? Он все еще находится под сильным давлением, и как только он избавится от этого давления, он покажет вам, какой он игрок на самом деле. То, что он сделал до сих пор, достаточно, чтобы узнать Квару, но он может сделать больше", - сказал Спаллетти.
По словам наставника "Наполи", Кварацхелия настоящий игрок высокого класса, хороший профессионал и отличный парень. Спаллетти высоко оценил и то, что Кврацхелия одинаково хорошо забивает не только головой, но как правой, так и левой.
В то же время итальянские и европейские СМИ назвали игру грузинского футболиста "Наполи", который оформил дубль в ворота "Монца" - "великолепной", "жемчужина редкой красоты" .
"Он с самого начала стал кумиром болельщиков, забив три гола в двух играх. Он поистине жемчужина редкой красоты", - пишет издание "Спорт фейс".
"Шоу Кварацхелия продолжается фантастическими голами", - пишет "Евроспорт Италия".
"Наполи" вышел вперед благодаря удивительным голам Кврацхелия", - пишет t-online.de
В начале июля руководство клуба из "Неаполя" официально подтвердило, что Хвича Кварацхелия перешел в "Наполи". В марте Кварацхелия покинул казанский "Рубин" и перешел в батумское "Динамо", правда, совсем не надолго.