https://sputnik-georgia.ru/20220822/poka-ne-raskryl-svoy-potentsial---trener-napoli-otsenil-igru-kvaratskheliya-269679322.html

Пока не раскрыл свой потенциал - тренер "Наполи" оценил игру Кварацхелия

Пока не раскрыл свой потенциал - тренер "Наполи" оценил игру Кварацхелия

Европейская пресса с восторгом отзывается об игре грузинского футболиста в первых турах Серии А 22.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-22T19:57+0400

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Хвича Кварацхелия пока не может проявить весь свой потенциал, заявил главный тренер итальянского "Наполи" Лучано Спаллетти на пресс-конференции после победы своего клуба над "Монца"."Наполи" в воскресенье вечером обыграл клуб "Монца" со счетом 4:0 и набрал шесть очков после двух туров. Хвича Кварацхелия с тремя голами стал лучшим бомбардиром Серии А. На счету лидера сборной Грузии также одна результативная передача.По словам наставника "Наполи", Кварацхелия настоящий игрок высокого класса, хороший профессионал и отличный парень. Спаллетти высоко оценил и то, что Кврацхелия одинаково хорошо забивает не только головой, но как правой, так и левой.В то же время итальянские и европейские СМИ назвали игру грузинского футболиста "Наполи", который оформил дубль в ворота "Монца" - "великолепной", "жемчужина редкой красоты" ."Он с самого начала стал кумиром болельщиков, забив три гола в двух играх. Он поистине жемчужина редкой красоты", - пишет издание "Спорт фейс"."Шоу Кварацхелия продолжается фантастическими голами", - пишет "Евроспорт Италия"."Наполи" вышел вперед благодаря удивительным голам Кврацхелия", - пишет t-online.deВ начале июля руководство клуба из "Неаполя" официально подтвердило, что Хвича Кварацхелия перешел в "Наполи". В марте Кварацхелия покинул казанский "Рубин" и перешел в батумское "Динамо", правда, совсем не надолго.

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грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, клуб "наполи", футбол, италия