https://sputnik-georgia.ru/20220822/posol-indii-v-gruzii-pokoril-kazbeg-269657559.html

Посол Индии в Грузии покорил Казбег

Посол Индии в Грузии покорил Казбег

Представители индийского дипкорпуса развернули на вершине горы флаг Индии 22.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол Индии в Грузии и Армении Кишан Дан Девал и второй секретарь посольства Теджас Пагар совершили восхождение на гору Казбек, сообщает пресс-служба посольства Индии в Армении и Грузии.Представители дипкорпуса развернули на вершине горы индийский флаг.Ранее, в канун Дня независимости Индии, дипломаты развернули Тирангу (трехцветный флаг Индии – ред.) на вершине Арагаца – самого высокого горного массива Армении (4 090 метров).

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