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Посол Индии в Грузии покорил Казбег
Посол Индии в Грузии покорил Казбег
Представители индийского дипкорпуса развернули на вершине горы флаг Индии 22.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-22T08:32+0400
2022-08-22T08:32+0400
2022-08-22T08:32+0400
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол Индии в Грузии и Армении Кишан Дан Девал и второй секретарь посольства Теджас Пагар совершили восхождение на гору Казбек, сообщает пресс-служба посольства Индии в Армении и Грузии.Представители дипкорпуса развернули на вершине горы индийский флаг.Ранее, в канун Дня независимости Индии, дипломаты развернули Тирангу (трехцветный флаг Индии – ред.) на вершине Арагаца – самого высокого горного массива Армении (4 090 метров).
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MIA „Rosiya Segodnya“
индия, грузия, армения, новости, общество
индия, грузия, армения, новости, общество
Посол Индии в Грузии покорил Казбег
Представители индийского дипкорпуса развернули на вершине горы флаг Индии
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол Индии в Грузии и Армении Кишан Дан Девал и второй секретарь посольства Теджас Пагар совершили восхождение на гору Казбек, сообщает пресс-служба посольства Индии в Армении и Грузии.
Представители дипкорпуса развернули на вершине горы индийский флаг.
"Восхождение на Казбек является продолжением серии мероприятий, организованных посольством в рамках 75-летия независимости Индии", – говорится в сообщении посольства.
Ранее, в канун Дня независимости Индии, дипломаты развернули Тирангу (трехцветный флаг Индии – ред.) на вершине Арагаца – самого высокого горного массива Армении (4 090 метров).