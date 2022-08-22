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Сотрудники Минобороны Грузии мобилизованы на тушение пожара в Боржоми
Сотрудники Минобороны Грузии мобилизованы на тушение пожара в Боржоми
Военные мобилизовали технику, все средства, которые здесь могут понадобиться, а также живую силу, заявил министр 22.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-22T20:56+0400
2022-08-22T20:56+0400
2022-08-22T21:06+0400
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Министерство обороны Грузии мобилизовало в Боржомском ущелье все необходимые средства для тушения пожара, а также рабочую силу, заявил глава ведомства Джуаншер Бурчуладзе.Уже четвертые сутки в лесу между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района в Самцхе-Джавахети ведутся работы по ликвидации пожара. Накануне по распоряжению главы правительства к тушению пожара были подключены Силы обороны Грузии.По словам министра, очаги возгорания, которые могли распространиться в сторону населенных пунктов, локализованы."Мы уже считаем, что риски снижены, и риски, которые были вчера, уже предотвращены. Очаги, которые могли распространиться в сторону населенных пунктов, локализованы", - заявил Бурчуладзе.Как заявил ранее вице-премьер Леван Давиташвили, на данный момент огонь распространился на площади около 150 га. Горят древесные растения, трава и кустарники.
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грузия, происшествия, новости, боржомский район, министерство обороны грузии, силы обороны грузии
грузия, происшествия, новости, боржомский район, министерство обороны грузии, силы обороны грузии
Сотрудники Минобороны Грузии мобилизованы на тушение пожара в Боржоми
20:56 22.08.2022 (обновлено: 21:06 22.08.2022)
Военные мобилизовали технику, все средства, которые здесь могут понадобиться, а также живую силу, заявил министр
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Министерство обороны Грузии мобилизовало в Боржомском ущелье все необходимые средства для тушения пожара, а также рабочую силу, заявил глава ведомства Джуаншер Бурчуладзе.
Уже четвертые сутки в лесу между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района в Самцхе-Джавахети ведутся работы по ликвидации пожара. Накануне по распоряжению главы правительства к тушению пожара были подключены Силы обороны Грузии.
"Буквально вчера премьер-министр издал распоряжение, согласно которому к упомянутому мероприятию были привлечены Силы обороны Грузии. На данном этапе мы мобилизовали технику, все средства, которые здесь могут понадобиться, а также живую силу", - заявил Бурчуладзе.
По словам министра, очаги возгорания, которые могли распространиться в сторону населенных пунктов, локализованы.
"Мы уже считаем, что риски снижены, и риски, которые были вчера, уже предотвращены. Очаги, которые могли распространиться в сторону населенных пунктов, локализованы", - заявил Бурчуладзе.
Как заявил ранее вице-премьер Леван Давиташвили, на данный момент огонь распространился на площади около 150 га. Горят древесные растения, трава и кустарники.