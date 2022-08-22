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Совсем не смешно - глава МВД Грузии о поисках грабителя банка
Совсем не смешно - глава МВД Грузии о поисках грабителя банка
Сегодня мало кто ценит то, что во время захвата банка от рук грабителя никто не пострадал, заявил министр 22.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-22T21:46+0400
2022-08-22T21:46+0400
2022-08-22T21:46+0400
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Обвиняемый в нападении на филиал "Банка Грузии" в Зугдиди Бадри Эсебуа стал объектом для шуток, хотя случившееся совсем не вызывает смеха, заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури СМИ.Житель Зугдиди, бывший военный Бадри Эсебуа 21 октября 2020 года получил полмиллиона долларов в качестве выкупа за заложников и скрылся от полиции. Его разысквиают уже два года. Примечательно, что деньги выделил банк, а не государство.По словам министра, Эсебуа разыскивается красным циркуляром.Как отметил министр, сегодня мало кто ценит то, что во время захвата банка от рук Эсебуа никто не пострадал."Раз все закончилось хорошо, сейчас над этим шутят и так далее. Я все понимаю. Было бы хорошо, если бы мы его задержали, но случилось так, что мы не смогли", - сказал министр.Ранее глава МВД заявил, что задержание Бадри Эсебуа является для ведомства "делом чести".
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грузия, новости, происшествия, зугдиди, вахтанг гомелаури, мвд грузии, захват заложников в зугдиди
грузия, новости, происшествия, зугдиди, вахтанг гомелаури, мвд грузии, захват заложников в зугдиди
Совсем не смешно - глава МВД Грузии о поисках грабителя банка
Сегодня мало кто ценит то, что во время захвата банка от рук грабителя никто не пострадал, заявил министр
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Обвиняемый в нападении на филиал "Банка Грузии" в Зугдиди Бадри Эсебуа стал объектом для шуток, хотя случившееся совсем не вызывает смеха, заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури СМИ.
Житель Зугдиди, бывший военный Бадри Эсебуа 21 октября 2020 года получил полмиллиона долларов в качестве выкупа за заложников и скрылся от полиции. Его разысквиают уже два года. Примечательно, что деньги выделил банк, а не государство.
"Эсебуа стал смешным, хотя для меня это правда несмешно, мы все хотим задержать его, но так уж случается, к сожалению", - заявил Гомелаури во время визита в Боржомский район, где ведутся работы по тушению пожара.
По словам министра, Эсебуа разыскивается красным циркуляром.
Как отметил министр, сегодня мало кто ценит то, что во время захвата банка от рук Эсебуа никто не пострадал.
"Раз все закончилось хорошо, сейчас над этим шутят и так далее. Я все понимаю. Было бы хорошо, если бы мы его задержали, но случилось так, что мы не смогли", - сказал министр.
Ранее глава МВД заявил, что задержание Бадри Эсебуа является для ведомства "делом чести".