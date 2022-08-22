https://sputnik-georgia.ru/20220822/ssha-pooschrayut-revolyutsiyu-v-gruzii-eks-soratniki-mechty-rasprostranili-novoe-zayavlenie-269664706.html
США поощрают революцию в Грузии? Экс-соратники "Мечты" распространили новое заявление
США поощрают революцию в Грузии? Экс-соратники "Мечты" распространили новое заявление
Заявление посольства США раскритиковали покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты 22.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-22T12:37+0400
2022-08-22T12:37+0400
2022-08-22T13:19+0400
политика
новости
грузия
созар субари
дмитрий хундадзе
михаил кавелашвили
сша
грузинская мечта
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/05/249624541_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_d10c28c9a8cb676b54f411ad7462e16d.jpg
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Реакция посольства США в Грузии на исключение НПО "Справедливые выборы" ISFED из парламентской рабочей группы по выполнению условий Еврокомиссии прямо указывает на неизбежность революции в стране, говорится в заявлении общественного движения "Сила народа".Правящая партия "Грузинская мечта" отказалась приглашать НПО "Справедливые выборы" на заседание рабочей группы в парламенте по внесению поправок в Избирательный кодекс. Как заявил глава группы Гиви Миканадзе, НПО могут включиться в процесс при условии нейтралитета, однако они потеряли его после требования об отставки премьера и правительства.Посольство США вступилось за НПО, высоко оценив проделанную ISFED работу. Заявление посольства раскритиковали покинувшие "Грузинскую мечту" четверо депутатов, которые основали общественное движение "Сила народа".Власти Грузии систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.Как считают депутаты парламента, посольство США координирует революцию, а НПО "Справедливые выборы" реализует ее."В принципе, у посольства нет другого выбора, потому что ISFED вместе с несколькими НПО непосредственно участвует в революционном сценарии, реализацию которого координирует посольство", - говорится в заявлении.Как сичтают депутаты, если правительство "сдастся" и включит НПО рабочий процесс, это будет прямой капитуляцией перед посольством и "Национальным движением".Депутаты парламента Грузии Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили, покинувшие правящую партию "Грузинская мечта" основали в начале августа новое общественное движение "Сила народа".Депутаты публикуют резкие письма в адрес посольства США и посла Келли Дегнан, в которых обвиняют их в желании открыть в Грузии так называемый "второй фронт", свергнуть "Грузинскую мечту" и вернуть к власти "Единое национальное движение".
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/05/249624541_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_94bc67eeecb2d01d249f802a85c26015.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, созар субари, дмитрий хундадзе, михаил кавелашвили, сша, грузинская мечта, еврокомиссия
политика, новости, грузия, созар субари, дмитрий хундадзе, михаил кавелашвили, сша, грузинская мечта, еврокомиссия
США поощрают революцию в Грузии? Экс-соратники "Мечты" распространили новое заявление
12:37 22.08.2022 (обновлено: 13:19 22.08.2022)
Заявление посольства США раскритиковали покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Реакция посольства США в Грузии на исключение НПО "Справедливые выборы" ISFED из парламентской рабочей группы по выполнению условий Еврокомиссии прямо указывает на неизбежность революции в стране, говорится в заявлении общественного движения "Сила народа".
Правящая партия "Грузинская мечта" отказалась приглашать НПО "Справедливые выборы" на заседание рабочей группы в парламенте по внесению поправок в Избирательный кодекс. Как заявил глава группы Гиви Миканадзе, НПО могут включиться в процесс при условии нейтралитета, однако они потеряли его после требования об отставки премьера и правительства.
Посольство США вступилось за НПО, высоко оценив проделанную ISFED работу. Заявление посольства раскритиковали покинувшие "Грузинскую мечту" четверо депутатов, которые основали общественное движение "Сила народа".
"Посольство прямо говорит "Грузинской мечте", что должна произойти революция, "Национальное движение" (бывшая правящая партия, основанная Саакашвили - ред.) должно вернуться к власти, чтобы открыть второй фронт, а "Грузинская мечта" и общество должны спокойно смириться с этим",- говорится в заявлении.
Власти Грузии систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Как считают депутаты парламента, посольство США координирует революцию, а НПО "Справедливые выборы" реализует ее.
"В принципе, у посольства нет другого выбора, потому что ISFED вместе с несколькими НПО непосредственно участвует в революционном сценарии, реализацию которого координирует посольство", - говорится в заявлении.
Как сичтают депутаты, если правительство "сдастся" и включит НПО рабочий процесс, это будет прямой капитуляцией перед посольством и "Национальным движением".
"Мы сделаем все, чтобы этого не произошло", — говорится в заявлении.
Депутаты парламента Грузии Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили, покинувшие правящую партию "Грузинская мечта" основали в начале августа новое общественное движение "Сила народа".
Депутаты публикуют резкие письма в адрес посольства США и посла Келли Дегнан, в которых обвиняют их в желании открыть в Грузии так называемый "второй фронт", свергнуть "Грузинскую мечту" и вернуть к власти "Единое национальное движение".