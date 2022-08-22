https://sputnik-georgia.ru/20220822/ssha-pooschrayut-revolyutsiyu-v-gruzii-eks-soratniki-mechty-rasprostranili-novoe-zayavlenie-269664706.html

США поощрают революцию в Грузии? Экс-соратники "Мечты" распространили новое заявление

США поощрают революцию в Грузии? Экс-соратники "Мечты" распространили новое заявление

Заявление посольства США раскритиковали покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты 22.08.2022, Sputnik Грузия

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2022-08-22T12:37+0400

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Реакция посольства США в Грузии на исключение НПО "Справедливые выборы" ISFED из парламентской рабочей группы по выполнению условий Еврокомиссии прямо указывает на неизбежность революции в стране, говорится в заявлении общественного движения "Сила народа".Правящая партия "Грузинская мечта" отказалась приглашать НПО "Справедливые выборы" на заседание рабочей группы в парламенте по внесению поправок в Избирательный кодекс. Как заявил глава группы Гиви Миканадзе, НПО могут включиться в процесс при условии нейтралитета, однако они потеряли его после требования об отставки премьера и правительства.Посольство США вступилось за НПО, высоко оценив проделанную ISFED работу. Заявление посольства раскритиковали покинувшие "Грузинскую мечту" четверо депутатов, которые основали общественное движение "Сила народа".Власти Грузии систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.Как считают депутаты парламента, посольство США координирует революцию, а НПО "Справедливые выборы" реализует ее."В принципе, у посольства нет другого выбора, потому что ISFED вместе с несколькими НПО непосредственно участвует в революционном сценарии, реализацию которого координирует посольство", - говорится в заявлении.Как сичтают депутаты, если правительство "сдастся" и включит НПО рабочий процесс, это будет прямой капитуляцией перед посольством и "Национальным движением".Депутаты парламента Грузии Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили, покинувшие правящую партию "Грузинская мечта" основали в начале августа новое общественное движение "Сила народа".Депутаты публикуют резкие письма в адрес посольства США и посла Келли Дегнан, в которых обвиняют их в желании открыть в Грузии так называемый "второй фронт", свергнуть "Грузинскую мечту" и вернуть к власти "Единое национальное движение".

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политика, новости, грузия, созар субари, дмитрий хундадзе, михаил кавелашвили, сша, грузинская мечта, еврокомиссия