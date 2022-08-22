https://sputnik-georgia.ru/20220822/stala-li-gruzinskaya-mechta-zavetnoy-mechtoy-vsekh-gruzin-269678527.html

Стала ли "Грузинская мечта" заветной мечтой всех грузин?

Стала ли "Грузинская мечта" заветной мечтой всех грузин?

Это не просто игра слов в заголовке, поясняет колумнист Sputnik, и в названии ныне правящей партии действительно воплотились в свое время чаяния подавляющей... 22.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-22T19:34+0400

2022-08-22T19:34+0400

2022-08-22T19:52+0400

грузия

политика

политика

грузинская мечта

аналитика

еврокомиссия

единое нацдвижение

саломе зурабишвили

георгий гахария

георгий вашадзе

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Почему-то все сказки кончаются там, где волшебные иллюзии героев и читателей сменяет в кульминационной точке обыденная реальность. Фантазия фольклорных сюжетов не простирается за обтекаемые образы – "стали жить-поживать". А при переводе на язык политических идеалов в народном сознании все чаще всплывает вторая половина этой сказочной концовки – "да добра наживать".Процесс внешнего "поплотнения", заметим, в равной степени характерен для всего нашего политического спектра. Не случайно "Алиа" (15-21.08) обращает внимание на сходные нравы и привычки депутатов от "Мечты" и "Нацдвижения". Они вместе отдыхают на престижных зарубежных курортах, пишет газета, и не только ущемляют население Грузии, но и насмехаются над ним."Грузинской мечте", вдобавок, несколько не повезло с названием. Кто-то недоуменно спросит: чем же не понравилось название? Разве так уж плохо ассоциироваться с мечтой?Не то, чтобы плохо, однако есть некоторые очень неоднозначные моменты.Во-вторых, при отсутствии критического самоанализа, название позволяет легко сыграть злую шутку с самим собой – со временем всерьез возомнить, что ты заветная мечта граждан своей страны. Обратите внимание, не экономический расцвет государства, не социальное процветание общества, не благополучие людей, а именно партия. Партия-мечта!Это отнюдь не умозрительное заключение, это констатация многократно имевших место фактов. Лидеры правящей элиты даже не пытаются скрыть болезненной реакции на любую критику в свой адрес. Тем более, если их отношение к тем или иным процессам и явлениям перестает разделять кто-нибудь из сторонников или членов команды (об оппонентах в данном случае речь вообще не идет), который пытается занять независимую позицию.Достаточно вспомнить серию недавних конфликтов с президентом Саломе Зурабишвили, когда ей фактически было предъявлено в качестве упрека отсутствие преданности и патриотизма. Еще примечательней оценка члена парламентского большинства Давида Матикашвили, высказанная в адрес бывшего премьера Георгия Гахария: "Когда ты оставляешь команду, уходишь и фактически встаешь в оппозицию Грузии…" ("Резонанси", 10.08).Людям свойственно подбирать знакомым, друзьям, коллегам, учителям и начальникам так называемые "говорящие" прозвища. Подбирать часто ненароком, соответственно чертам их характера, поведению, внешности. Есть даже серия анекдотов, построенных на том, что для носителя прозвища оно оказывается совершенно неожиданным. Это естественно, поскольку все мы нередко заблуждаемся в том, как нас воспринимают окружающие.За двумя ведущими грузинскими партиями ненавязчиво закрепились названия "наци" и "мечтатели" ("грумы"). Но уточним – закрепились в прессе. Не будем гадать, как к этим прозвищам относятся внутри партий, потому что примечательно другое: население никакими прозвищами их не удостоило – ни хорошими, ни плохими! Прислушавшись к неформальным разговорам в транспорте, на рынке или других общественных местах, начинаешь понимать, что у простых людей в обиходе два указательных местоимения – "эти" и "те".Понять несложно: "эти" - это "Мечта", которая сменила у власти "тех" - "Нацдвижение". То есть, в людском сознании ни одна политическая сила ничем от другой принципиально не отличается, и для идентификации каждой из них достаточно ограничиться ни о чем не говорящим местоимением…Георгий Вашадзе пугает население, что из-за Иванишвили Грузия может потерять "безвиз" ("Ахали таоба", 25.07). Не похоже, чтобы лидер "Стратегии возрождения" осознавал: "безвиз" в Грузии актуален для узкого слоя людей. Потому что остальные в основном заботятся о том, как бы дотянуть от завтрака до ужина. Тако Чарквиани на полном серьезе ставит условия, на которых она согласится сесть за стол переговоров (7.07), при том что никто ее ни на какие переговоры не приглашает. А Зураб Джапаридзе грозит с сентября очередной волной акций протеста (15.08).Население Грузии давно утратило интерес к акциям, направленным лишь на то, чтобы любой ценой дотянуться до рычагов власти. Как еще объяснить, что оппозиция заявляет о готовности подключиться к работе над исполнением 12 рекомендаций Еврокомиссии лишь при условии, что… правительство уйдет в отставку!Иной раз создается ощущение, будто политики наши живут в чистом поле, где нет ни людей, ни общества. Лишь какая-то пустынная геометрическая плоскость. Правда, непонятно, как в этом случае "добро наживать"… простите, набирать политические очки!Впрочем, судя по всему, партийных лидеров это волнует меньше всего…По материалам грузинской прессыМнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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