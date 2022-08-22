https://sputnik-georgia.ru/20220822/test-chto-vy-znaete-o-rossiyskom-flage-269673106.html
Тест: что вы знаете о российском флаге
Тест: что вы знаете о российском флаге
Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации 22.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-22T16:47+0400
2022-08-22T16:47+0400
2022-08-22T16:59+0400
тесты
интерактив
день государственного флага
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест об интересных фактах о российском флаге.
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тесты, интерактив, день государственного флага, тесты
тесты, интерактив, день государственного флага, тесты
Тест: что вы знаете о российском флаге
16:47 22.08.2022 (обновлено: 16:59 22.08.2022)
Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест об интересных фактах о российском флаге.