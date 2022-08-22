https://sputnik-georgia.ru/20220822/test-chto-vy-znaete-o-rossiyskom-flage-269673106.html

Тест: что вы знаете о российском флаге

Тест: что вы знаете о российском флаге

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации 22.08.2022, Sputnik Грузия

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тесты

интерактив

день государственного флага

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест об интересных фактах о российском флаге.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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тесты, интерактив, день государственного флага, тесты