https://sputnik-georgia.ru/20220822/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-22-do-28-avgusta-269659376.html
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 22 до 28 августа
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 22 до 28 августа
Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает жара без осадков 22.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-22T10:24+0400
2022-08-22T10:24+0400
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Синоптики прогнозируют жаркую погоду без осадков в Тбилиси на текущей неделе.В понедельник, 22 августа, в столице с утра солнечно. Температура воздуха поднимется максимум до 32 градусов.Скорость ветра достигнет 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:51.Во вторник, 23 августа, в Тбилиси сохранится жаркая погода. Восход солнца будет в 06:16. Минимальная температура воздуха ночью составит 19 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 31 градуса тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:49.В среду, 24 августа, в Тбилиси будет солнечно. Восход солнца будет в 06:17. Минимальная температура воздуха ночью составит 18 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 31 градуса тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:48.В четверг, 25 августа, погода в столице Грузии будет ясная и жаркая. Восход солнца будет в 06:11. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 18 градусов, а днем поднимется максимум до 31 градуса тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:46.В пятницу, 26 августа, в Тбилиси сохранится жаркая погода. Восход солнца будет в 06:19. Минимальная температура воздуха ночью будет 18 градусов, а днем – максимум 33 градуса.Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:44.В субботу, 27 августа, в Тбилиси будет преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 06:20. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов, днем воздух прогреется максимум до 35 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:43.В воскресенье, 28 августа, в столице Грузии погода будет ясной, жаркой и солнечной. Восход солнца будет в 06:21. Минимальная температура воздуха ночью составит 22 градуса, а днем поднимется максимум до 36 градусов.Скорость ветра будет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:41.
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погода, грузия, новости, тбилиси
погода, грузия, новости, тбилиси
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 22 до 28 августа
10:24 22.08.2022 (обновлено: 10:38 22.08.2022)
Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает жара без осадков
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Синоптики прогнозируют жаркую погоду без осадков в Тбилиси на текущей неделе.
В понедельник, 22 августа, в столице с утра солнечно. Температура воздуха поднимется максимум до 32 градусов.
Скорость ветра достигнет 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:51.
Во вторник, 23 августа, в Тбилиси сохранится жаркая погода. Восход солнца будет в 06:16. Минимальная температура воздуха ночью составит 19 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 31 градуса тепла.
Скорость ветра достигнет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:49.
В среду, 24 августа, в Тбилиси будет солнечно. Восход солнца будет в 06:17. Минимальная температура воздуха ночью составит 18 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 31 градуса тепла.
Скорость ветра достигнет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:48.
В четверг, 25 августа, погода в столице Грузии будет ясная и жаркая. Восход солнца будет в 06:11. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 18 градусов, а днем поднимется максимум до 31 градуса тепла.
Скорость ветра будет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:46.
В пятницу, 26 августа, в Тбилиси сохранится жаркая погода. Восход солнца будет в 06:19. Минимальная температура воздуха ночью будет 18 градусов, а днем – максимум 33 градуса.
Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:44.
В субботу, 27 августа, в Тбилиси будет преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 06:20. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов, днем воздух прогреется максимум до 35 градусов.
Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:43.
В воскресенье, 28 августа, в столице Грузии погода будет ясной, жаркой и солнечной. Восход солнца будет в 06:21. Минимальная температура воздуха ночью составит 22 градуса, а днем поднимется максимум до 36 градусов.
Скорость ветра будет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:41.