https://sputnik-georgia.ru/20220822/v-borzhomi-pytayutsya-potushit-krupnyy-lesnoy-pozhar---video-269676800.html

В Боржоми пытаются потушить крупный лесной пожар - видео

В Боржоми пытаются потушить крупный лесной пожар - видео

Площадь лесного пожара в Боржоми составляет до 150 гектаров. В ликвидации очагов возгорания принимают участие десятки единиц спецтехники и пожарные вертолеты... 22.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-22T17:42+0400

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Потушить все очаги крупного лесного пожара в горах в Боржомском муниципалитете (регион Самцхе-Джавахети) удастся за пару дней, если позволит погода, заявил журналистам вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге.Пожар возник в лесу в селе Квабисхеви на правом берегу реки Кура 19 августа. Скалистая и труднодоступная местность осложняют процесс ликвидации очагов возгорания.

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