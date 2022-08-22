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В Боржоми пытаются потушить крупный лесной пожар - видео
В Боржоми пытаются потушить крупный лесной пожар - видео
Площадь лесного пожара в Боржоми составляет до 150 гектаров. В ликвидации очагов возгорания принимают участие десятки единиц спецтехники и пожарные вертолеты... 22.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-22T17:42+0400
2022-08-22T17:42+0400
2022-08-22T17:42+0400
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Потушить все очаги крупного лесного пожара в горах в Боржомском муниципалитете (регион Самцхе-Джавахети) удастся за пару дней, если позволит погода, заявил журналистам вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге.Пожар возник в лесу в селе Квабисхеви на правом берегу реки Кура 19 августа. Скалистая и труднодоступная местность осложняют процесс ликвидации очагов возгорания.
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видео, мультимедиа, лесной пожар, пожар, происшествия, видео-новости из грузии, видео
видео, мультимедиа, лесной пожар, пожар, происшествия, видео-новости из грузии, видео
В Боржоми пытаются потушить крупный лесной пожар - видео
Площадь лесного пожара в Боржоми составляет до 150 гектаров. В ликвидации очагов возгорания принимают участие десятки единиц спецтехники и пожарные вертолеты. Смотрите видео с места событий
Потушить все очаги крупного лесного пожара в горах в Боржомском муниципалитете (регион Самцхе-Джавахети) удастся за пару дней, если позволит погода, заявил журналистам вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге.
Пожар возник в лесу в селе Квабисхеви на правом берегу реки Кура 19 августа. Скалистая и труднодоступная местность осложняют процесс ликвидации очагов возгорания.