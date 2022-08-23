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Батуми и иранский город Решт свяжут прямые авиарейсы

Батуми и иранский город Решт свяжут прямые авиарейсы

Рейсы будут выполняться по воскресеньям с частотой один раз в неделю 23.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Иранская авиакомпания Pars Air с 28 августа начнет выполнять регулярные чартерные рейсы между городами Решт и Батуми, сообщает издание Avianews.Батумский международный аэропорт в январе-июле обслужил 313 036 пассажиров, что на 35,37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В летний сезон в Батумский международный аэропорт рейсы выполняет 21 авиакомпания по 17 направлениям.Рейсы будут выполняться по воскресеньям с частотой один раз в неделю. В Аджарию будут летать самолеты типа CRJ 200 до 25 сентября.Pars Air – это частная авиакомпания, она является первой в Иране общерегиональной авиакомпанией. Pars Air располагает тремя самолетами Bombardier CRJ200 канадского производства. Они принадлежат самой компании.Что касается международного аэропорта Тбилиси, то он обслужил 1 515 988 граждан. Это на 121,56% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На сегодняшний день из аэропорта Тбилиси рейсы осуществляют 35 компаний по 38 направлениям.

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