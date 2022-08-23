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Батуми и иранский город Решт свяжут прямые авиарейсы
Батуми и иранский город Решт свяжут прямые авиарейсы
Рейсы будут выполняться по воскресеньям с частотой один раз в неделю 23.08.2022, Sputnik Грузия
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авиасообщение в грузии
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Иранская авиакомпания Pars Air с 28 августа начнет выполнять регулярные чартерные рейсы между городами Решт и Батуми, сообщает издание Avianews.Батумский международный аэропорт в январе-июле обслужил 313 036 пассажиров, что на 35,37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В летний сезон в Батумский международный аэропорт рейсы выполняет 21 авиакомпания по 17 направлениям.Рейсы будут выполняться по воскресеньям с частотой один раз в неделю. В Аджарию будут летать самолеты типа CRJ 200 до 25 сентября.Pars Air – это частная авиакомпания, она является первой в Иране общерегиональной авиакомпанией. Pars Air располагает тремя самолетами Bombardier CRJ200 канадского производства. Они принадлежат самой компании.Что касается международного аэропорта Тбилиси, то он обслужил 1 515 988 граждан. Это на 121,56% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На сегодняшний день из аэропорта Тбилиси рейсы осуществляют 35 компаний по 38 направлениям.
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грузия, новости, туризм, батумский международный аэропорт, аджария, иран, авиасообщение в грузии
грузия, новости, туризм, батумский международный аэропорт, аджария, иран, авиасообщение в грузии

Батуми и иранский город Решт свяжут прямые авиарейсы

07:32 23.08.2022 (обновлено: 07:59 23.08.2022)
© photo: Sputnik / StringerПассажирский самолет украинской авиакомпании SkyUp Airlines заходит на посадку в батумском аэропорту
Пассажирский самолет украинской авиакомпании SkyUp Airlines заходит на посадку в батумском аэропорту - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Рейсы будут выполняться по воскресеньям с частотой один раз в неделю
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Иранская авиакомпания Pars Air с 28 августа начнет выполнять регулярные чартерные рейсы между городами Решт и Батуми, сообщает издание Avianews.
Батумский международный аэропорт в январе-июле обслужил 313 036 пассажиров, что на 35,37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В летний сезон в Батумский международный аэропорт рейсы выполняет 21 авиакомпания по 17 направлениям.

"Предположительно, билеты будут продаваться гибридно – через туристические агентства и в самой авиакомпании", – сообщает Avianews со ссылкой на компанию TAV Georgia.

Рейсы будут выполняться по воскресеньям с частотой один раз в неделю. В Аджарию будут летать самолеты типа CRJ 200 до 25 сентября.
Pars Air – это частная авиакомпания, она является первой в Иране общерегиональной авиакомпанией. Pars Air располагает тремя самолетами Bombardier CRJ200 канадского производства. Они принадлежат самой компании.
Что касается международного аэропорта Тбилиси, то он обслужил 1 515 988 граждан. Это на 121,56% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На сегодняшний день из аэропорта Тбилиси рейсы осуществляют 35 компаний по 38 направлениям.
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