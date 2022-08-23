https://sputnik-georgia.ru/20220823/dvizhenie-na-uchastke-dorogi-batumi-akhaltsikhe-polnostyu-vosstanovleno-269705180.html

Движение на участке дороги Батуми-Ахалцихе полностью восстановлено

Движение на участке дороги Батуми-Ахалцихе полностью восстановлено

С 16 августа передвижение на этом участке было запрещено для всех видов автотранспорта 23.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-23T15:00+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Движение на 125 км участке дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса) - Ахалцихе - альтернативного пути, связывающего восток и запад Грузии, восстановлено в двустороннем режиме, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии министерства регионального развития и инфраструктуры. С 16 августа передвижение на этом участке запретили для всех видов автотранспорта из-за риска схода масс земли со скалы при ремонте участка дороги Хуло-Зарзма в горах Аджарии. С 18 августа передвижение автотранспорта восстановили в одностороннем режиме.После завершения ремонта безопасность движения на указанной дороге значительно повысится. Обновленная дорога Хуло-Зарзма кратчайшим путем соединит регионы Самцхе-Джавахети и Аджарию. Время в пути по обновленной дороге из Батуми в Ахалцихе сократится на 1,5 часа.

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грузия, новости, общество, ахалцихе, аджария, батуми, дороги, грузинские дороги, машины и их водители