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Движение на участке дороги Батуми-Ахалцихе полностью восстановлено
Движение на участке дороги Батуми-Ахалцихе полностью восстановлено
С 16 августа передвижение на этом участке было запрещено для всех видов автотранспорта 23.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-23T15:00+0400
2022-08-23T15:00+0400
2022-08-23T15:00+0400
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батуми
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Движение на 125 км участке дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса) - Ахалцихе - альтернативного пути, связывающего восток и запад Грузии, восстановлено в двустороннем режиме, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии министерства регионального развития и инфраструктуры. С 16 августа передвижение на этом участке запретили для всех видов автотранспорта из-за риска схода масс земли со скалы при ремонте участка дороги Хуло-Зарзма в горах Аджарии. С 18 августа передвижение автотранспорта восстановили в одностороннем режиме.После завершения ремонта безопасность движения на указанной дороге значительно повысится. Обновленная дорога Хуло-Зарзма кратчайшим путем соединит регионы Самцхе-Джавахети и Аджарию. Время в пути по обновленной дороге из Батуми в Ахалцихе сократится на 1,5 часа.
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грузия, новости, общество, ахалцихе, аджария, батуми, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
грузия, новости, общество, ахалцихе, аджария, батуми, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
Движение на участке дороги Батуми-Ахалцихе полностью восстановлено
С 16 августа передвижение на этом участке было запрещено для всех видов автотранспорта
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik.
Движение на 125 км участке дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса) - Ахалцихе - альтернативного пути, связывающего восток и запад Грузии, восстановлено в двустороннем режиме, сообщает
Департамент автомобильных дорог Грузии министерства регионального развития и инфраструктуры.
С 16 августа передвижение на этом участке запретили для всех видов автотранспорта из-за риска схода масс земли со скалы при ремонте участка дороги Хуло-Зарзма в горах Аджарии. С 18 августа передвижение автотранспорта восстановили в одностороннем режиме.
Проект автомагистрали Батуми (Ангиса) - Ахалцихе разделен на три участка. В общей сложности будет восстановлено 47 километров дороги и семь мостов. На участке будет построена двухполосная асфальтобетонная дорога.
После завершения ремонта безопасность движения на указанной дороге значительно повысится. Обновленная дорога Хуло-Зарзма кратчайшим путем соединит регионы Самцхе-Джавахети и Аджарию. Время в пути по обновленной дороге из Батуми в Ахалцихе сократится на 1,5 часа.