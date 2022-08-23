https://sputnik-georgia.ru/20220823/glava-mid-turtsii-ryad-gosudarstv-nato-khotyat-prodolzheniya-ukrainskogo-konflikta-269715726.html

Глава МИД Турции: ряд государств НАТО хотят продолжения украинского конфликта

Глава МИД Турции: ряд государств НАТО хотят продолжения украинского конфликта

Есть государства, которые хотели саботировать соглашение по экспорту украинского зерна, утверждает глава турецкого МИД 23.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-23T20:21+0400

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2022-08-23T20:21+0400

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ТБИЛИСИ 23 авг — Sputnik. Некоторые страны Запада, в том числе и члены НАТО, хотят продолжения конфликта на Украине, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Вместе с тем, он указал, что в число желающих продолжения конфликта на Украине не входят США, так как они "внесли вклад (в заключение продовольственной сделки – ред.), включая снятие ограничений на экспорт российских удобрений, разблокировку портов, (снятие ограничений – ред.) на банковские операции".Глава турецкой дипломат отметил, что Турция не теряет надежду на стабилизацию ситуации и продолжает прикладывать усилия по сближению Москвы и Киева.

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в мире, политика, новости, турция, сша, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022