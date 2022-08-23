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Глава МИД Турции: ряд государств НАТО хотят продолжения украинского конфликта
Глава МИД Турции: ряд государств НАТО хотят продолжения украинского конфликта
Есть государства, которые хотели саботировать соглашение по экспорту украинского зерна, утверждает глава турецкого МИД 23.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-23T20:21+0400
2022-08-23T20:21+0400
2022-08-23T20:21+0400
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ТБИЛИСИ 23 авг — Sputnik. Некоторые страны Запада, в том числе и члены НАТО, хотят продолжения конфликта на Украине, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Вместе с тем, он указал, что в число желающих продолжения конфликта на Украине не входят США, так как они "внесли вклад (в заключение продовольственной сделки – ред.), включая снятие ограничений на экспорт российских удобрений, разблокировку портов, (снятие ограничений – ред.) на банковские операции".Глава турецкой дипломат отметил, что Турция не теряет надежду на стабилизацию ситуации и продолжает прикладывать усилия по сближению Москвы и Киева.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, политика, новости, турция, сша, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, политика, новости, турция, сша, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022
Глава МИД Турции: ряд государств НАТО хотят продолжения украинского конфликта
Есть государства, которые хотели саботировать соглашение по экспорту украинского зерна, утверждает глава турецкого МИД
ТБИЛИСИ 23 авг — Sputnik. Некоторые страны Запада, в том числе и члены НАТО, хотят продолжения конфликта на Украине, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"На Западе есть страны, которые хотят продолжения войны, среди них страны - члены НАТО. Я имею в виду не только США, но и страны – члены НАТО. Были и те, кто хотел саботировать зерновое соглашение”, – подчеркнул Чавушоглу в интервью Haber Global.
Вместе с тем, он указал, что в число желающих продолжения конфликта на Украине не входят США, так как они "внесли вклад (в заключение продовольственной сделки – ред.), включая снятие ограничений на экспорт российских удобрений, разблокировку портов, (снятие ограничений – ред.) на банковские операции".
Глава турецкой дипломат отметил, что Турция не теряет надежду на стабилизацию ситуации и продолжает прикладывать усилия по сближению Москвы и Киева.