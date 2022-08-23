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Готовь сани летом: батумцам предлагают в августе выбрать дизайн новогодней елки
Готовь сани летом: батумцам предлагают в августе выбрать дизайн новогодней елки
Похоже, в этом году у Батуми будет поистине народная новогодняя елка 23.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-23T12:09+0400
2022-08-23T12:09+0400
2022-08-23T12:09+0400
батуми
новый год 2023
новости
грузия
общество
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Департамент городской инфраструктуры и благоустройства Батуми предоставляет горожанам возможность до 25 августа самостоятельно выбрать дизайн главной новогодней елки города, сообщает мэрия столицы Аджарии.К процессу подготовки эскизов новогодней елки были подключены как грузинские, так и иностранные компании, отмечают в мэрии. В результате выбор остановился на четырех вариантах, проголосовать за которые можно здесь.По результатам голосования будет выбран тот вариант, который наберет наибольшее количество голосов участников опроса.После этого городские власти объявят тендер на закупку елки.
батуми
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
батуми, новый год 2023, новости, грузия, общество
батуми, новый год 2023, новости, грузия, общество
Готовь сани летом: батумцам предлагают в августе выбрать дизайн новогодней елки
Похоже, в этом году у Батуми будет поистине народная новогодняя елка
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Департамент городской инфраструктуры и благоустройства Батуми предоставляет горожанам возможность до 25 августа самостоятельно выбрать дизайн главной новогодней елки города, сообщает мэрия столицы Аджарии.
К процессу подготовки эскизов новогодней елки были подключены как грузинские, так и иностранные компании, отмечают в мэрии. В результате выбор остановился на четырех вариантах, проголосовать за которые можно здесь
.
По результатам голосования будет выбран тот вариант, который наберет наибольшее количество голосов участников опроса.
После этого городские власти объявят тендер на закупку елки.