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Готовь сани летом: батумцам предлагают в августе выбрать дизайн новогодней елки
Готовь сани летом: батумцам предлагают в августе выбрать дизайн новогодней елки
Похоже, в этом году у Батуми будет поистине народная новогодняя елка 23.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-23T12:09+0400
2022-08-23T12:09+0400
батуми
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новости
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Департамент городской инфраструктуры и благоустройства Батуми предоставляет горожанам возможность до 25 августа самостоятельно выбрать дизайн главной новогодней елки города, сообщает мэрия столицы Аджарии.К процессу подготовки эскизов новогодней елки были подключены как грузинские, так и иностранные компании, отмечают в мэрии. В результате выбор остановился на четырех вариантах, проголосовать за которые можно здесь.По результатам голосования будет выбран тот вариант, который наберет наибольшее количество голосов участников опроса.После этого городские власти объявят тендер на закупку елки.
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батуми, новый год 2023, новости, грузия, общество
батуми, новый год 2023, новости, грузия, общество

Готовь сани летом: батумцам предлагают в августе выбрать дизайн новогодней елки

12:09 23.08.2022
© photo: Sputnik / StringerНовогодняя елка в Батуми
Новогодняя елка в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Похоже, в этом году у Батуми будет поистине народная новогодняя елка
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Департамент городской инфраструктуры и благоустройства Батуми предоставляет горожанам возможность до 25 августа самостоятельно выбрать дизайн главной новогодней елки города, сообщает мэрия столицы Аджарии.
К процессу подготовки эскизов новогодней елки были подключены как грузинские, так и иностранные компании, отмечают в мэрии. В результате выбор остановился на четырех вариантах, проголосовать за которые можно здесь.
По результатам голосования будет выбран тот вариант, который наберет наибольшее количество голосов участников опроса.
После этого городские власти объявят тендер на закупку елки.
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