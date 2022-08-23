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"Грузинская мечта" шокирована заявлением посольства США
"Грузинская мечта" шокирована заявлением посольства США
Как отметил Кобахидзе, цель НПО ISFED – участие в революционных процессах 23.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-23T15:37+0400
2022-08-23T15:37+0400
2022-08-23T15:37+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Заявление посольства США касательно НПО "Справедливые выборы" (ISFED) шокировало правящую партию, заявил председатель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопросы журналистов.НПО "Справедливые выборы" не была допущена правящей партией к участию в рабочей группе, созданной для доработки "Избирательного кодекса". По мнению посольства США, недопущение ISFED, как одной из самых надежных и опытных организаций по наблюдению за выборами в Грузии, к рабочему процессу прямо противоречит рекомендации Еврокомиссии.Как отметил Кобахидзе, цель НПО ISFED – участие в революционных процессах, поэтому их вовлечение в рабочий процесс исключается."Мы можем видеть ISFED на воздвигнутой перед парламентом сцене, где от их лица раздается политическое требование об отставке правительства и формировании технического правительства, то есть ISFED здесь был представлен как непосредственный участник революционного процесса", – сказал Кобахидзе. По словам Кобахидзе, когда после такой полной люстрации посольство США называет "Справедливые выборы" одной из самых надежных организаций, и выражает желание, чтобы это НПО участвовало в рабочем процессе, для "Грузинской мечты" это было неожиданностью.Как подчеркнул Кобахидзе, правящая партия предложила НПО отказаться от своих требований об отставке правительства и формировании технического правительства, но в течение нескольких дней от организации так и не последовало ответа.
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новости, политика, грузия, сша, грузинская мечта, еврокомиссия
новости, политика, грузия, сша, грузинская мечта, еврокомиссия
"Грузинская мечта" шокирована заявлением посольства США
Как отметил Кобахидзе, цель НПО ISFED – участие в революционных процессах
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Заявление посольства США касательно НПО "Справедливые выборы" (ISFED) шокировало правящую партию, заявил председатель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопросы журналистов.
НПО "Справедливые выборы" не была допущена правящей партией к участию в рабочей группе, созданной для доработки "Избирательного кодекса". По мнению посольства США, недопущение ISFED, как одной из самых надежных и опытных организаций по наблюдению за выборами в Грузии, к рабочему процессу прямо противоречит рекомендации Еврокомиссии.
"Заявление американского посольства в связи со "Справедливыми выборами" для нас шокирующее. Через эту неправительственную организацию были сфальсифицированы результаты параллельного подсчета голосов на парламентских выборах 2020 года, что стало самым серьезным фактом", – завил Кобахидзе.
Как отметил Кобахидзе, цель НПО ISFED – участие в революционных процессах, поэтому их вовлечение в рабочий процесс исключается.
"Мы можем видеть ISFED на воздвигнутой перед парламентом сцене, где от их лица раздается политическое требование об отставке правительства и формировании технического правительства, то есть ISFED здесь был представлен как непосредственный участник революционного процесса", – сказал Кобахидзе.
По словам Кобахидзе, когда после такой полной люстрации посольство США называет "Справедливые выборы" одной из самых надежных организаций, и выражает желание, чтобы это НПО участвовало в рабочем процессе, для "Грузинской мечты" это было неожиданностью.
Как подчеркнул Кобахидзе, правящая партия предложила НПО отказаться от своих требований об отставке правительства и формировании технического правительства, но в течение нескольких дней от организации так и не последовало ответа.