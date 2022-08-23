https://sputnik-georgia.ru/20220823/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novaya-statistika-269690283.html

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 23.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-23T09:01+0400

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2022-08-23T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-июле 2022 года вырос почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 1,2 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию увеличился на 5,1%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Из Грузии в РФ за январь-июль 2022 года вывезли 45,3 тысячи тонн ферросплавов, 45 тысяч тонн минеральной и пресной воды, 26,8 тысячи тонн натурального виноградного вина, 4,8 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике в январе-июле текущего года из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом 94,6 тысячи тонн.Из России также завезли 262 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, примерно 160,3 тысячи тонн природного и попутного газов и так далее.Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом в прошлом году экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.

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