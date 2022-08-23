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Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 23.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-23T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-июле 2022 года вырос почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 1,2 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию увеличился на 5,1%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Из Грузии в РФ за январь-июль 2022 года вывезли 45,3 тысячи тонн ферросплавов, 45 тысяч тонн минеральной и пресной воды, 26,8 тысячи тонн натурального виноградного вина, 4,8 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике в январе-июле текущего года из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом 94,6 тысячи тонн.Из России также завезли 262 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, примерно 160,3 тысячи тонн природного и попутного газов и так далее.Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом в прошлом году экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.
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грузия, экономика, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

09:01 23.08.2022
© photo: Sputnik / StringerВоенно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры на пути к грузино-российской границе
Военно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры на пути к грузино-российской границе - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-июле 2022 года вырос почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 1,2 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию увеличился на 5,1%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Внешнеторговый оборот Грузии и России январь-июль 2022 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

339,1

5,1

Импорт

874,9

60,4

Всего

1 213,9

39,8

Из Грузии в РФ за январь-июль 2022 года вывезли 45,3 тысячи тонн ферросплавов, 45 тысяч тонн минеральной и пресной воды, 26,8 тысячи тонн натурального виноградного вина, 4,8 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-июль 2022 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Ферросплавы

93,2

10,9

Вино

72,2

0,9

Спиртные напитки

28,9

56,7

Минеральные воды

24,2

-33,7

Легковые автомобили

22,2

138,3

Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике в январе-июле текущего года из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом 94,6 тысячи тонн.
Из России также завезли 262 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, примерно 160,3 тысячи тонн природного и попутного газов и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-июль 2022 года

Товар

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Нефтепродукты

254,2

270,2

Газ

42,0

-33,2

Пшеничная мука

35,6

1 242,5

Кокс

33,9

156,2

Маргарин

27,8

646,5

Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом в прошлом году экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.
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