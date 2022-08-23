https://sputnik-georgia.ru/20220823/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novaya-statistika-269690283.html
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 23.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-23T09:01+0400
2022-08-23T09:01+0400
2022-08-23T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-июле 2022 года вырос почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 1,2 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию увеличился на 5,1%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Из Грузии в РФ за январь-июль 2022 года вывезли 45,3 тысячи тонн ферросплавов, 45 тысяч тонн минеральной и пресной воды, 26,8 тысячи тонн натурального виноградного вина, 4,8 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике в январе-июле текущего года из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом 94,6 тысячи тонн.Из России также завезли 262 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, примерно 160,3 тысячи тонн природного и попутного газов и так далее.Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом в прошлом году экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-июле 2022 года вырос почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 1,2 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию увеличился на 5,1%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Внешнеторговый оборот Грузии и России январь-июль 2022 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
339,1
5,1
Импорт
874,9
60,4
Всего
1 213,9
39,8
Из Грузии в РФ за январь-июль 2022 года вывезли 45,3 тысячи тонн ферросплавов, 45 тысяч тонн минеральной и пресной воды, 26,8 тысячи тонн натурального виноградного вина, 4,8 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-июль 2022 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Ферросплавы
93,2
10,9
Вино
72,2
0,9
Спиртные напитки
28,9
56,7
Минеральные воды
24,2
-33,7
Легковые автомобили
22,2
138,3
Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике в январе-июле текущего года из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом 94,6 тысячи тонн.
Из России также завезли 262 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, примерно 160,3 тысячи тонн природного и попутного газов и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-июль 2022 года
Товар
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Нефтепродукты
254,2
270,2
Газ
42,0
-33,2
Пшеничная мука
35,6
1 242,5
Кокс
33,9
156,2
Маргарин
27,8
646,5
Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом в прошлом году экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.