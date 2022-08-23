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Конкурсная комиссия отобрала кандидатов на пост члена ЦИК Грузии
Конкурсная комиссия отобрала кандидатов на пост члена ЦИК Грузии
Кандидаты были отобраны в результате голосования 23.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-23T10:24+0400
2022-08-23T10:24+0400
2022-08-23T10:31+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Конкурсная комиссия отобрала и представила президенту Грузии Саломе Зурабишвили кандидатов на пост члена Центральной избирательной комиссии.Об этом говорится в протоколе, который опубликован на сайте администрации главы грузинского государства. На одно вакантное место в члены ЦИК внесли заявки три кандидата – Давид Петвиашвили, Георгий Марсагишвили и Натия Циптаури.В результате голосования члены комиссии поддержали кандидатуры Циптаури и Марсагишвили на вакантные должности в ЦИК.В соответствии с действующим законодательством, не позднее чем через семь дней после отбора кандидатов комиссией президент Саломе Зурабишвили должна принять решение об отборе кандидатов и представлении их в парламент для избрания.Объявление конкурса стало необходимо, так как в августе истекает срок полномочий членов ЦИК Майи Заридзе и Гии Цацашвили. Все они были избраны парламентом в феврале на полгода.По закону глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. В таком случае срок полномочий составляет лишь полгода.
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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , цик грузии
грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , цик грузии
Конкурсная комиссия отобрала кандидатов на пост члена ЦИК Грузии
10:24 23.08.2022 (обновлено: 10:31 23.08.2022)
Кандидаты были отобраны в результате голосования
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Конкурсная комиссия отобрала и представила президенту Грузии Саломе Зурабишвили кандидатов на пост члена Центральной избирательной комиссии.
Об этом говорится в протоколе
, который опубликован на сайте администрации главы грузинского государства. На одно вакантное место в члены ЦИК внесли заявки три кандидата – Давид Петвиашвили, Георгий Марсагишвили и Натия Циптаури.
В результате голосования члены комиссии поддержали кандидатуры Циптаури и Марсагишвили на вакантные должности в ЦИК.
В соответствии с действующим законодательством, не позднее чем через семь дней после отбора кандидатов комиссией президент Саломе Зурабишвили должна принять решение об отборе кандидатов и представлении их в парламент для избрания.
Объявление конкурса стало необходимо, так как в августе истекает срок полномочий членов ЦИК Майи Заридзе и Гии Цацашвили. Все они были избраны парламентом в феврале на полгода.
По закону глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. В таком случае срок полномочий составляет лишь полгода.