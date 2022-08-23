https://sputnik-georgia.ru/20220823/konkursnaya-komissiya-otobrala-kandidatov-na-post-chlena-tsik-gruzii-269694875.html

Конкурсная комиссия отобрала кандидатов на пост члена ЦИК Грузии

Конкурсная комиссия отобрала кандидатов на пост члена ЦИК Грузии

Кандидаты были отобраны в результате голосования 23.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Конкурсная комиссия отобрала и представила президенту Грузии Саломе Зурабишвили кандидатов на пост члена Центральной избирательной комиссии.Об этом говорится в протоколе, который опубликован на сайте администрации главы грузинского государства. На одно вакантное место в члены ЦИК внесли заявки три кандидата – Давид Петвиашвили, Георгий Марсагишвили и Натия Циптаури.В результате голосования члены комиссии поддержали кандидатуры Циптаури и Марсагишвили на вакантные должности в ЦИК.В соответствии с действующим законодательством, не позднее чем через семь дней после отбора кандидатов комиссией президент Саломе Зурабишвили должна принять решение об отборе кандидатов и представлении их в парламент для избрания.Объявление конкурса стало необходимо, так как в августе истекает срок полномочий членов ЦИК Майи Заридзе и Гии Цацашвили. Все они были избраны парламентом в феврале на полгода.По закону глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. В таком случае срок полномочий составляет лишь полгода.

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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , цик грузии