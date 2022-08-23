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Коронавирус в Грузии: главное о COVID-19 за неделю
Коронавирус в Грузии: главное о COVID-19 за неделю
За последние семь дней из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались шесть пациентов 23.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-23T15:43+0400
2022-08-23T15:43+0400
2022-08-23T16:09+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Грузинские медики из 12 595 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю (14.08 - 21.08), в Тбилиси зафиксировали 5 397 фактов заражения, говорится в сообщении Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья – NCDC.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последнюю неделю сделано 74 191 тест на коронавирус: 67 602– на антиген, 6 569 – ПЦР-тестов. Показатель положительности тестирования за семь дней – 16,98%.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 738 785 случаев инфицирования. За последнюю неделю от коронавируса выздоровели 12 329 человек.За последние семь дней из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались шесть пациентов. С начала пандемии – 16 889.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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грузия, новости, общество, коронавирус covid-19
грузия, новости, общество, коронавирус covid-19
Коронавирус в Грузии: главное о COVID-19 за неделю
15:43 23.08.2022 (обновлено: 16:09 23.08.2022)
За последние семь дней из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались шесть пациентов
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Грузинские медики из 12 595 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю (14.08 - 21.08), в Тбилиси зафиксировали 5 397 фактов заражения, говорится в сообщении Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья – NCDC.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 1 158
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 140.
В стране за последнюю неделю сделано 74 191 тест на коронавирус: 67 602– на антиген, 6 569 – ПЦР-тестов. Показатель положительности тестирования за семь дней – 16,98%.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 738 785 случаев инфицирования. За последнюю неделю от коронавируса выздоровели 12 329 человек.
За последние семь дней из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались шесть пациентов. С начала пандемии – 16 889.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.