https://sputnik-georgia.ru/20220823/kto-predstavit-gruziyu-na-oskare-269697585.html

Кто представит Грузию на "Оскаре"?

Кто представит Грузию на "Оскаре"?

В стране объявлен отбор фильмов на соискание престижной кинопремии "Оскар" 23.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-23T11:27+0400

2022-08-23T11:27+0400

2022-08-23T11:27+0400

национальный киноцентр грузии

культура

грузия

новости

оскар

грузинское кино

грузинское кино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22983/56/229835612_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_5e32f4468789705888db0e0eeef6d6bf.jpg

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Национальный центр кинематографии Грузии начал отбор фильма-кандидата для участия в американской кинопремии "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм", говорится на сайте ведомства.По информации киноцентра, крайний срок приема заявок от продюсерских компаний – 17:00 9 сентября 2022 года. Для регистрации заявки фильм должен соответствовать следующим требованиям:Если проект на данном этапе не соответствует требованию о 7-дневном непрерывном коммерческом показе в кинотеатре, заявителю необходимо подтвердить, что до 31 декабря 2022 года фильм будет непрерывно демонстрироваться в течение 7 дней на коммерческом экране.Заявитель также должен предоставить копию фильма в формате BluRay или DCP с английскими субтитрами и одну копию в формате DVD.BluRay/DCP будут возвращены заявителю после просмотра фильмов, а DVD-версия останется в архиве киноцентра. И еще одно условие: представленная версия фильма должна соответствовать версии, демонстрируемой в коммерческих целях в кинотеатре.Заявитель может также добавить к необходимой документации материалы по освещению фильма в электронных и печатных СМИ (статья, обзор, блог), если таковые имеются.За дополнительной информацией можно обратиться к сотрудникам Национального киноцентра – Давиду Вашадзе (D.Vashadze@gnfc.ge) и Левану Ломджария (l.lomjaria@gnfc.ge).

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

национальный киноцентр грузии, культура, грузия, новости, оскар, грузинское кино, грузинское кино