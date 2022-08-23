https://sputnik-georgia.ru/20220823/kto-predstavit-gruziyu-na-oskare-269697585.html
Кто представит Грузию на "Оскаре"?
Кто представит Грузию на "Оскаре"?
В стране объявлен отбор фильмов на соискание престижной кинопремии "Оскар" 23.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-23T11:27+0400
2022-08-23T11:27+0400
2022-08-23T11:27+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Национальный центр кинематографии Грузии начал отбор фильма-кандидата для участия в американской кинопремии "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм", говорится на сайте ведомства.По информации киноцентра, крайний срок приема заявок от продюсерских компаний – 17:00 9 сентября 2022 года. Для регистрации заявки фильм должен соответствовать следующим требованиям:Если проект на данном этапе не соответствует требованию о 7-дневном непрерывном коммерческом показе в кинотеатре, заявителю необходимо подтвердить, что до 31 декабря 2022 года фильм будет непрерывно демонстрироваться в течение 7 дней на коммерческом экране.Заявитель также должен предоставить копию фильма в формате BluRay или DCP с английскими субтитрами и одну копию в формате DVD.BluRay/DCP будут возвращены заявителю после просмотра фильмов, а DVD-версия останется в архиве киноцентра. И еще одно условие: представленная версия фильма должна соответствовать версии, демонстрируемой в коммерческих целях в кинотеатре.Заявитель может также добавить к необходимой документации материалы по освещению фильма в электронных и печатных СМИ (статья, обзор, блог), если таковые имеются.За дополнительной информацией можно обратиться к сотрудникам Национального киноцентра – Давиду Вашадзе (D.Vashadze@gnfc.ge) и Левану Ломджария (l.lomjaria@gnfc.ge).
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национальный киноцентр грузии, культура, грузия, новости, оскар, грузинское кино, грузинское кино
национальный киноцентр грузии, культура, грузия, новости, оскар, грузинское кино, грузинское кино
Кто представит Грузию на "Оскаре"?
В стране объявлен отбор фильмов на соискание престижной кинопремии "Оскар"
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik.
Национальный центр кинематографии Грузии начал отбор фильма-кандидата для участия в американской кинопремии "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм", говорится на сайте
ведомства.
95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2022 год состоится 12 марта 2023 года.
По информации киноцентра, крайний срок приема заявок от продюсерских компаний – 17:00 9 сентября 2022 года. Для регистрации заявки фильм должен соответствовать следующим требованиям:
быть показан непрерывно в течение семи дней с 1 января 2022 года по 30 ноября 2022 года в любом кинотеатре Грузии;
иметь принятую в киноиндустрии форму рекламы (постер, трейлер);
творческая группа должна состоять преимущественно из граждан или жителей Грузии.
Если проект на данном этапе не соответствует требованию о 7-дневном непрерывном коммерческом показе в кинотеатре, заявителю необходимо подтвердить, что до 31 декабря 2022 года фильм будет непрерывно демонстрироваться в течение 7 дней на коммерческом экране.
Заявитель также должен предоставить копию фильма в формате BluRay или DCP с английскими субтитрами и одну копию в формате DVD.
BluRay/DCP будут возвращены заявителю после просмотра фильмов, а DVD-версия останется в архиве киноцентра. И еще одно условие: представленная версия фильма должна соответствовать версии, демонстрируемой в коммерческих целях в кинотеатре.
Заявитель может также добавить к необходимой документации материалы по освещению фильма в электронных и печатных СМИ (статья, обзор, блог), если таковые имеются.
За дополнительной информацией можно обратиться к сотрудникам Национального киноцентра – Давиду Вашадзе (D.Vashadze@gnfc.ge) и Левану Ломджария (l.lomjaria@gnfc.ge).