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Лесной пожар в Боржоми – что происходит сейчас

Лесной пожар в Боржоми – что происходит сейчас

Работы по тушению пожара проводятся в непрерывном режиме 23.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-23T13:27+0400

2022-08-23T13:27+0400

2022-08-23T13:27+0400

грузия

происшествия

новости

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

боржомский район

лесной пожар

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. В работах по тушению лесного пожара в Боржомском районе (регион Самцхе-Джавахети) на данный момент участвуют примерно 1,2 тысячи человек, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.Уже четвертые сутки в лесу между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района ведутся работы по ликвидации пожара.По данным ЧС, несмотря на сложный рельеф, работы по тушению пожара продолжались всю ночь. А с утра к процессу подключились и вертолеты пограничной полиции, на месте мобилизована спецтехника. Мониторинг проводится с помощью дронов.По информации ЧС, с помощью тяжелой техники и тракторов проводят подходы к очагам возгорания. Как заявил ранее вице-премьер Леван Давиташвили, на данный момент огонь распространился на площади около 150 га. Горят древесные растения, трава и кустарники.По распоряжению главы правительства к тушению пожара подключены Силы обороны Грузии.На месте находятся представители разных подразделений МВД, а также личный состав министерства обороны, представители Национального агентства лесного хозяйства Минприроды и местного муниципалитета.Кроме того, создан оперативный штаб управления, которым руководят замминистра МВД Грузии Иосиф Челидзе и начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили.

боржомский район

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грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, боржомский район, лесной пожар