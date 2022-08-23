Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220823/lesnoy-pozhar-v-borzhomi--chto-proiskhodit-seychas-269700135.html
Лесной пожар в Боржоми – что происходит сейчас
Лесной пожар в Боржоми – что происходит сейчас
Работы по тушению пожара проводятся в непрерывном режиме 23.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-23T13:27+0400
2022-08-23T13:27+0400
грузия
происшествия
новости
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
боржомский район
лесной пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/17/269696614_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2b3e3d192dfa30a1ede255f4556a9a74.jpg
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. В работах по тушению лесного пожара в Боржомском районе (регион Самцхе-Джавахети) на данный момент участвуют примерно 1,2 тысячи человек, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.Уже четвертые сутки в лесу между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района ведутся работы по ликвидации пожара.По данным ЧС, несмотря на сложный рельеф, работы по тушению пожара продолжались всю ночь. А с утра к процессу подключились и вертолеты пограничной полиции, на месте мобилизована спецтехника. Мониторинг проводится с помощью дронов.По информации ЧС, с помощью тяжелой техники и тракторов проводят подходы к очагам возгорания. Как заявил ранее вице-премьер Леван Давиташвили, на данный момент огонь распространился на площади около 150 га. Горят древесные растения, трава и кустарники.По распоряжению главы правительства к тушению пожара подключены Силы обороны Грузии.На месте находятся представители разных подразделений МВД, а также личный состав министерства обороны, представители Национального агентства лесного хозяйства Минприроды и местного муниципалитета.Кроме того, создан оперативный штаб управления, которым руководят замминистра МВД Грузии Иосиф Челидзе и начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили.
боржомский район
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/17/269696614_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_426b123dea6d86a1bc86e7460033f991.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, боржомский район, лесной пожар
грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, боржомский район, лесной пожар

Лесной пожар в Боржоми – что происходит сейчас

13:27 23.08.2022
© photo: Sputnik / StringerПожар в лесу в горах близ Боржоми
Пожар в лесу в горах близ Боржоми - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Работы по тушению пожара проводятся в непрерывном режиме
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. В работах по тушению лесного пожара в Боржомском районе (регион Самцхе-Джавахети) на данный момент участвуют примерно 1,2 тысячи человек, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Уже четвертые сутки в лесу между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района ведутся работы по ликвидации пожара.
По данным ЧС, несмотря на сложный рельеф, работы по тушению пожара продолжались всю ночь. А с утра к процессу подключились и вертолеты пограничной полиции, на месте мобилизована спецтехника. Мониторинг проводится с помощью дронов.

"Все еще фиксируются очаги возгорания разной сложности. Район операции по тушению пожара разделен на три сектора. На всех трех секторах проводятся активные работы по локализации и ликвидации", – говорится в сообщении ЧС.

По информации ЧС, с помощью тяжелой техники и тракторов проводят подходы к очагам возгорания.
Как заявил ранее вице-премьер Леван Давиташвили, на данный момент огонь распространился на площади около 150 га. Горят древесные растения, трава и кустарники.
По распоряжению главы правительства к тушению пожара подключены Силы обороны Грузии.
На месте находятся представители разных подразделений МВД, а также личный состав министерства обороны, представители Национального агентства лесного хозяйства Минприроды и местного муниципалитета.
Кроме того, создан оперативный штаб управления, которым руководят замминистра МВД Грузии Иосиф Челидзе и начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0