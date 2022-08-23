https://sputnik-georgia.ru/20220823/makhinatsii-s-zemelnymi-uchastkami-v-gruzii-vyyavili-fakt-prisvoeniya-gosimuschestva-269699991.html
Махинации с земельными участками: в Грузии выявили факт присвоения госимущества
Махинации с земельными участками: в Грузии выявили факт присвоения госимущества
Сейчас принимаются меры по возврату земельных участков в государственную собственность 23.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-23T13:49+0400
2022-08-23T13:49+0400
2022-08-23T13:49+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Двое мужчин привлечены к уголовной ответственности за присвоение государственного имущества в крупном размере обманным путем, говорится в сообщении на сайте Следственной службы министерства финансов Грузии.Оформить на себя землю мужчине помог бывший сотрудник муниципалитета Мцхета, который обвиняется в служебной халатности.Общая рыночная стоимость участков составляет более 828,9 тысячи лари (298,2 тысячи долларов).По информации ведомства, принимаются соответствующие меры по возврату земельных участков в государственную собственность.Уголовное дело возбуждено по статьям "Мошенничество", "Служебная халатность" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет.
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минфин грузии, грузия, новости, происшествия, мцхета-мтианети, мцхета
минфин грузии, грузия, новости, происшествия, мцхета-мтианети, мцхета
Махинации с земельными участками: в Грузии выявили факт присвоения госимущества
Сейчас принимаются меры по возврату земельных участков в государственную собственность
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik.
Двое мужчин привлечены к уголовной ответственности за присвоение государственного имущества в крупном размере обманным путем, говорится в сообщении на сайте
Следственной службы министерства финансов Грузии.
Следствие установило, что в 2021 году один из обвиняемых с использованием поддельных документов обманным путем зарегистрировал на свое имя принадлежащие государству два земельных участка площадью 15 360 квадратных метра в регионе Мцхета-Мтианети.
Оформить на себя землю мужчине помог бывший сотрудник муниципалитета Мцхета, который обвиняется в служебной халатности.
Общая рыночная стоимость участков составляет более 828,9 тысячи лари (298,2 тысячи долларов).
По информации ведомства, принимаются соответствующие меры по возврату земельных участков в государственную собственность.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Мошенничество", "Служебная халатность" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет.