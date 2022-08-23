https://sputnik-georgia.ru/20220823/makhinatsii-s-zemelnymi-uchastkami-v-gruzii-vyyavili-fakt-prisvoeniya-gosimuschestva-269699991.html

Махинации с земельными участками: в Грузии выявили факт присвоения госимущества

Махинации с земельными участками: в Грузии выявили факт присвоения госимущества

Сейчас принимаются меры по возврату земельных участков в государственную собственность 23.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-23T13:49+0400

2022-08-23T13:49+0400

2022-08-23T13:49+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Двое мужчин привлечены к уголовной ответственности за присвоение государственного имущества в крупном размере обманным путем, говорится в сообщении на сайте Следственной службы министерства финансов Грузии.Оформить на себя землю мужчине помог бывший сотрудник муниципалитета Мцхета, который обвиняется в служебной халатности.Общая рыночная стоимость участков составляет более 828,9 тысячи лари (298,2 тысячи долларов).По информации ведомства, принимаются соответствующие меры по возврату земельных участков в государственную собственность.Уголовное дело возбуждено по статьям "Мошенничество", "Служебная халатность" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет.

мцхета-мтианети

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