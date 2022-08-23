https://sputnik-georgia.ru/20220823/mnenie-eksperta-zachem-ukraina-ubila-daryu-duginu---video-269693263.html

Мнение эксперта: зачем Украина убила Дарью Дугину? – видео

Мнение эксперта: зачем Украина убила Дарью Дугину? – видео

Все действия киевского режима фактически являются террористической деятельностью, считает военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков 23.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-23T13:59+0400

2022-08-23T13:59+0400

2022-08-23T14:19+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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Здесь же эксперт добавил, что Украина превратилась в террористическое государство, которое не жалеет ни своих, ни чужих граждан. Об этом, а так же о возможных заказчиках убийства журналиста и политолога Дарьи Дугиной, смотрите подробнее интервью.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022