https://sputnik-georgia.ru/20220823/mnenie-eksperta-zachem-ukraina-ubila-daryu-duginu---video-269693263.html
Мнение эксперта: зачем Украина убила Дарью Дугину? – видео
Мнение эксперта: зачем Украина убила Дарью Дугину? – видео
Все действия киевского режима фактически являются террористической деятельностью, считает военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков 23.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-23T13:59+0400
2022-08-23T13:59+0400
2022-08-23T14:19+0400
мультимедиа
видео
обострение ситуации вокруг украины 2022
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Здесь же эксперт добавил, что Украина превратилась в террористическое государство, которое не жалеет ни своих, ни чужих граждан. Об этом, а так же о возможных заказчиках убийства журналиста и политолога Дарьи Дугиной, смотрите подробнее интервью.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022
мультимедиа, видео, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022
Мнение эксперта: зачем Украина убила Дарью Дугину? – видео
13:59 23.08.2022 (обновлено: 14:19 23.08.2022)
Все действия киевского режима фактически являются террористической деятельностью, считает военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Здесь же эксперт добавил, что Украина превратилась в террористическое государство, которое не жалеет ни своих, ни чужих граждан.
Об этом, а так же о возможных заказчиках убийства журналиста и политолога Дарьи Дугиной, смотрите подробнее интервью.