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Молодой мужчина скончался в результате ДТП близ Гори

Молодой мужчина скончался в результате ДТП близ Гори

Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта" 23.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-23T17:40+0400

2022-08-23T17:40+0400

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дтп

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Жертвой ДТП на трассе Гори-Тквиави во вторник стал 22-летний мужчина, сообщает местное информационное агентство "Картли".По информации СМИ, водитель не справился с управлением, после чего автомобиль врезался в дерево. Еще один человек получил повреждения и был доставлен в больницу. Его жизни ничто не угрожает.По данным МВД, следствие ведется по статье 276 УК Грузии - "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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