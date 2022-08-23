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Молодой мужчина скончался в результате ДТП близ Гори
Молодой мужчина скончался в результате ДТП близ Гори
Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта" 23.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-23T17:40+0400
2022-08-23T17:40+0400
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происшествия
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Жертвой ДТП на трассе Гори-Тквиави во вторник стал 22-летний мужчина, сообщает местное информационное агентство "Картли".По информации СМИ, водитель не справился с управлением, после чего автомобиль врезался в дерево. Еще один человек получил повреждения и был доставлен в больницу. Его жизни ничто не угрожает.По данным МВД, следствие ведется по статье 276 УК Грузии - "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".
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дтп, происшествия, грузия, новости
дтп, происшествия, грузия, новости

Молодой мужчина скончался в результате ДТП близ Гори

17:40 23.08.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliМашина патрульной полиции
Машина патрульной полиции - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта"
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Жертвой ДТП на трассе Гори-Тквиави во вторник стал 22-летний мужчина, сообщает местное информационное агентство "Картли".
По информации СМИ, водитель не справился с управлением, после чего автомобиль врезался в дерево. Еще один человек получил повреждения и был доставлен в больницу. Его жизни ничто не угрожает.
По данным МВД, следствие ведется по статье 276 УК Грузии - "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".
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