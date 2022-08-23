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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220823/nazvany-pobediteli-mezhdunarodnogo-festivalya-v-mestiya-269702752.html
Названы победители международного фестиваля в Местия
Названы победители международного фестиваля в Местия
Всего в смотре приняли участие кинокартины режиссеров из 21 страны 23.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-23T14:19+0400
2022-08-23T14:19+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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грузинское кино
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Названы победители и лауреаты Международного фестиваля короткометражных фильмов и фильмов о горах, который прошел в высокогорном краю Сванети, а именно в Местия.Гран-при фестиваля достался фильму "Берг" (Нидерланды) "за редкий кинематографический шанс помедитировать вместе с создателями фильма и почувствовать чистую и божественную сущность горы".Награды "За лучший короткометражный фильм" удостоена картина "Крещение в Иордане" (Грузия) – ее оценили "за юмористическую современную интерпретацию классического грузинского кинематографического персонажа".Лучшим полнометражным фильмом о горах названа "Дхаулагири – мой Эверест" (Словакия). Критики выбрали его "за мощное изображение духовной связи между человеком и природой".Особого упоминания заслуживала лента "Эсмеральда" (Мексика), а Специальный приз – отправился "Железному землекопу" (Непал) "за мастерскую операторскую работу и уважительное отношение режиссера к теме".Еще один Специальный приз передали фильму "Подготовка" (Грузия) "за минималистичное, но очень эмпатическое изображение семейных отношений".Международный фестиваль короткометражных и фильмов о горах прошел в Местия при поддержке Минкульта и Национального киноцентра Грузии. Всего в смотре приняли участие кинокартины режиссеров из 21 страны.
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культура, грузия, новости, сванети, кинофестиваль, кино, кино, грузинское кино, грузинское кино, шоу-бизнес
культура, грузия, новости, сванети, кинофестиваль, кино, кино, грузинское кино, грузинское кино, шоу-бизнес

Названы победители международного фестиваля в Местия

14:19 23.08.2022
© Courtesy of Mestia International Short & Mountain Film FestivalМеждународный фестиваль короткометражных фильмов и гор в Местия
Международный фестиваль короткометражных фильмов и гор в Местия - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2022
© Courtesy of Mestia International Short & Mountain Film Festival
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Всего в смотре приняли участие кинокартины режиссеров из 21 страны
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Названы победители и лауреаты Международного фестиваля короткометражных фильмов и фильмов о горах, который прошел в высокогорном краю Сванети, а именно в Местия.
Гран-при фестиваля достался фильму "Берг" (Нидерланды) "за редкий кинематографический шанс помедитировать вместе с создателями фильма и почувствовать чистую и божественную сущность горы".
© Courtesy of Mestia International Short & Mountain Film FestivalМеждународный фестиваль короткометражных фильмов и гор в Местия
Международный фестиваль короткометражных фильмов и гор в Местия - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2022
Международный фестиваль короткометражных фильмов и гор в Местия
© Courtesy of Mestia International Short & Mountain Film Festival
Награды "За лучший короткометражный фильм" удостоена картина "Крещение в Иордане" (Грузия) – ее оценили "за юмористическую современную интерпретацию классического грузинского кинематографического персонажа".
Лучшим полнометражным фильмом о горах названа "Дхаулагири – мой Эверест" (Словакия). Критики выбрали его "за мощное изображение духовной связи между человеком и природой".
© Courtesy of Mestia International Short & Mountain Film FestivalМеждународный фестиваль короткометражных фильмов и гор в Местия
Международный фестиваль короткометражных фильмов и гор в Местия - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2022
Международный фестиваль короткометражных фильмов и гор в Местия
© Courtesy of Mestia International Short & Mountain Film Festival
Особого упоминания заслуживала лента "Эсмеральда" (Мексика), а Специальный приз – отправился "Железному землекопу" (Непал) "за мастерскую операторскую работу и уважительное отношение режиссера к теме".
Еще один Специальный приз передали фильму "Подготовка" (Грузия) "за минималистичное, но очень эмпатическое изображение семейных отношений".
Международный фестиваль короткометражных и фильмов о горах прошел в Местия при поддержке Минкульта и Национального киноцентра Грузии. Всего в смотре приняли участие кинокартины режиссеров из 21 страны.
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