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Названы победители международного фестиваля в Местия

Названы победители международного фестиваля в Местия

Всего в смотре приняли участие кинокартины режиссеров из 21 страны 23.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-23T14:19+0400

2022-08-23T14:19+0400

2022-08-23T14:19+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Названы победители и лауреаты Международного фестиваля короткометражных фильмов и фильмов о горах, который прошел в высокогорном краю Сванети, а именно в Местия.Гран-при фестиваля достался фильму "Берг" (Нидерланды) "за редкий кинематографический шанс помедитировать вместе с создателями фильма и почувствовать чистую и божественную сущность горы".Награды "За лучший короткометражный фильм" удостоена картина "Крещение в Иордане" (Грузия) – ее оценили "за юмористическую современную интерпретацию классического грузинского кинематографического персонажа".Лучшим полнометражным фильмом о горах названа "Дхаулагири – мой Эверест" (Словакия). Критики выбрали его "за мощное изображение духовной связи между человеком и природой".Особого упоминания заслуживала лента "Эсмеральда" (Мексика), а Специальный приз – отправился "Железному землекопу" (Непал) "за мастерскую операторскую работу и уважительное отношение режиссера к теме".Еще один Специальный приз передали фильму "Подготовка" (Грузия) "за минималистичное, но очень эмпатическое изображение семейных отношений".Международный фестиваль короткометражных и фильмов о горах прошел в Местия при поддержке Минкульта и Национального киноцентра Грузии. Всего в смотре приняли участие кинокартины режиссеров из 21 страны.

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