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https://sputnik-georgia.ru/20220823/neveroyatno-mat-vossoedinilas-s-synom-schitavshimsya-umershim-bolee-40-let--video-269705388.html
Невероятно! Мать воссоединилась с сыном, считавшимся умершим более 40 лет – ВИДЕО
Невероятно! Мать воссоединилась с сыном, считавшимся умершим более 40 лет – ВИДЕО
В эту историю трудно поверить, еще сложнее представить сейчас чувства матери 23.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-23T15:17+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Невероятная история произошла в Грузии – жительница Чиатурского района Имерети обрела сына, которого считала умершим и оплакивала более 40 лет.Трогательные видеокадры воссоединения матери и сына появились в социальной сети.По рассказам родных женщины, в чиатурском роддоме в начале восьмидесятых роженице сообщили, что ее ребенок умер. На самом же деле новорожденного перевезли в Тбилиси для усыновления.Пока неизвестно, будет ли кто-либо из участников похищения ребенка 40-летней давности привлечен к уголовной ответственности.Поисками пропавших близких занимается телеведущая и актриса Тамуна Мусеридзе, которая организовала НПО "Ищу".По словам Мусеридзе, она помогает усыновленным детям найти своих биологических родителей, и наоборот.
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дети, дети и родители, грузия, новости, общество
дети, дети и родители, грузия, новости, общество

Невероятно! Мать воссоединилась с сыном, считавшимся умершим более 40 лет – ВИДЕО

15:17 23.08.2022
© Courtesy of Public Defender of GeorgiaРуки старой женщины
Руки старой женщины - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2022
© Courtesy of Public Defender of Georgia
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В эту историю трудно поверить, еще сложнее представить сейчас чувства матери
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Невероятная история произошла в Грузии – жительница Чиатурского района Имерети обрела сына, которого считала умершим и оплакивала более 40 лет.
Трогательные видеокадры воссоединения матери и сына появились в социальной сети.
По рассказам родных женщины, в чиатурском роддоме в начале восьмидесятых роженице сообщили, что ее ребенок умер. На самом же деле новорожденного перевезли в Тбилиси для усыновления.
Пока неизвестно, будет ли кто-либо из участников похищения ребенка 40-летней давности привлечен к уголовной ответственности.
Поисками пропавших близких занимается телеведущая и актриса Тамуна Мусеридзе, которая организовала НПО "Ищу".
По словам Мусеридзе, она помогает усыновленным детям найти своих биологических родителей, и наоборот.
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