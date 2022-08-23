https://sputnik-georgia.ru/20220823/obraschaetes-li-vy-za-pomoschyu-k-psikhologu-rezultaty-oprosa-269708569.html

Обращаетесь ли вы за помощью к психологу? Результаты опроса

Обращаетесь ли вы за помощью к психологу? Результаты опроса

Sputnik Грузия поинтересовался, как аудитория сайта справляется с психологическими проблемами 23.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-23T17:00+0400

2022-08-23T17:00+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия решают свои психологические проблемы исключительно собственными силами – об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства.По результатам опроса "Обращаетесь ли вы за помощью к психологу?" оказалось, что большая часть читателей Sputnik Грузия, а именно 42,8%, решают психологические проблемы самостоятельно. На четвертом и пятом месте по процентному соотношению оказались те, кто обращается за помощью к друзьям (3,6%), и столько же опрошенных(3,6%) признались в том, что обращаются к психологам.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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