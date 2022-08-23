https://sputnik-georgia.ru/20220823/obraschaetes-li-vy-za-pomoschyu-k-psikhologu-rezultaty-oprosa-269708569.html
Обращаетесь ли вы за помощью к психологу? Результаты опроса
Обращаетесь ли вы за помощью к психологу? Результаты опроса
Sputnik Грузия поинтересовался, как аудитория сайта справляется с психологическими проблемами 23.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-23T17:00+0400
2022-08-23T17:00+0400
2022-08-23T17:00+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия решают свои психологические проблемы исключительно собственными силами – об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства.По результатам опроса "Обращаетесь ли вы за помощью к психологу?" оказалось, что большая часть читателей Sputnik Грузия, а именно 42,8%, решают психологические проблемы самостоятельно. На четвертом и пятом месте по процентному соотношению оказались те, кто обращается за помощью к друзьям (3,6%), и столько же опрошенных(3,6%) признались в том, что обращаются к психологам.
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2022
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
психолог, грузия, новости, общество, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия
психолог, грузия, новости, общество, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия
Обращаетесь ли вы за помощью к психологу? Результаты опроса
Sputnik Грузия поинтересовался, как аудитория сайта справляется с психологическими проблемами
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik.
Большинство читателей Sputnik Грузия
решают свои психологические проблемы исключительно собственными силами – об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства.
По результатам опроса
"Обращаетесь ли вы за помощью к психологу?" оказалось, что большая часть читателей Sputnik Грузия
, а именно 42,8%, решают психологические проблемы самостоятельно.
Далее, по 25% опрошенных ответили, что вообще не верят психологам и никогда к ним не обращались. Столько же опрошенных считают, что психологи - это дорогое удовольствие.
На четвертом и пятом месте по процентному соотношению оказались те, кто обращается за помощью к друзьям (3,6%), и столько же опрошенных(3,6%) признались в том, что обращаются к психологам.