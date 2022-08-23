https://sputnik-georgia.ru/20220823/obvinyaemyy-v-khalatnosti-konvoir-budet-zhdat-prigovora-za-reshetkoy-269719001.html
Обвиняемый в халатности конвоир будет ждать приговора за решеткой
Обвиняемый в халатности конвоир будет ждать приговора за решеткой
Задержанный не уследил за заключенным, который приблизился к нему и из кобуры на ремне выхватил оружие 23.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-23T22:57+0400
2022-08-23T22:57+0400
2022-08-23T23:12+0400
грузия
новости
происшествия
тбилисский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/13/249494870_0:317:2992:2000_1920x0_80_0_0_4460a98881f2133e828cd634c00d1e4e.jpg
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения конвоиру, обвиняемому в халатности, вызвавшей ранение заключенного.Сотрудники специальной следственной службы задержали конвойного офицера накануне в рамках расследования дела о ранении заключенного Глданской тюрьмы Гурама Сванидзе.На суде конвоир признал вину.По версии следствия, 20 августа в коридоре "Центра психического здоровья и превенции наркомании", где в палатах находились заключенные с психическими заболеваниями, конвоир шел, пренебрегая мерами безопасности со штатным оружием, и не сказал заключенному войти в палату и не покидать ее без разрешения сотрудников пенитенциарной службы.Кроме того, задержанный не уследил за заключенным, который приблизился к нему и из кобуры на ремне выхватил оружие. Заключенный выстрелил три раза, один из выстрелов он осуществил себе в голову. В данный момент мужчина находится в коме.Конвоиру грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/13/249494870_262:0:2929:2000_1920x0_80_0_0_ebed38c8f74df040d5289b5756735865.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд
Обвиняемый в халатности конвоир будет ждать приговора за решеткой
22:57 23.08.2022 (обновлено: 23:12 23.08.2022)
Задержанный не уследил за заключенным, который приблизился к нему и из кобуры на ремне выхватил оружие
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения конвоиру, обвиняемому в халатности, вызвавшей ранение заключенного.
Сотрудники специальной следственной службы задержали конвойного офицера накануне в рамках расследования дела о ранении заключенного Глданской тюрьмы Гурама Сванидзе.
На суде конвоир признал вину.
"Я искренне сожалею о случившемся. Мы менялись сменами. Я осмотрел коридор и не заметил Гурама Сванидзе – заходила новая смена и было много людей, иначе бы я не подошел бы к заключенному с оружием и не встал бы к нему спиной и не подвергнул опасности ни себя, ни службу, ни заключенного", - сказал обвиняемый.
По версии следствия, 20 августа в коридоре "Центра психического здоровья и превенции наркомании", где в палатах находились заключенные с психическими заболеваниями, конвоир шел, пренебрегая мерами безопасности со штатным оружием, и не сказал заключенному войти в палату и не покидать ее без разрешения сотрудников пенитенциарной службы.
Кроме того, задержанный не уследил за заключенным, который приблизился к нему и из кобуры на ремне выхватил оружие. Заключенный выстрелил три раза, один из выстрелов он осуществил себе в голову. В данный момент мужчина находится в коме.
Конвоиру грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.