https://sputnik-georgia.ru/20220823/obvinyaemyy-v-khalatnosti-konvoir-budet-zhdat-prigovora-za-reshetkoy-269719001.html

Обвиняемый в халатности конвоир будет ждать приговора за решеткой

Обвиняемый в халатности конвоир будет ждать приговора за решеткой

Задержанный не уследил за заключенным, который приблизился к нему и из кобуры на ремне выхватил оружие 23.08.2022, Sputnik Грузия

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тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения конвоиру, обвиняемому в халатности, вызвавшей ранение заключенного.Сотрудники специальной следственной службы задержали конвойного офицера накануне в рамках расследования дела о ранении заключенного Глданской тюрьмы Гурама Сванидзе.На суде конвоир признал вину.По версии следствия, 20 августа в коридоре "Центра психического здоровья и превенции наркомании", где в палатах находились заключенные с психическими заболеваниями, конвоир шел, пренебрегая мерами безопасности со штатным оружием, и не сказал заключенному войти в палату и не покидать ее без разрешения сотрудников пенитенциарной службы.Кроме того, задержанный не уследил за заключенным, который приблизился к нему и из кобуры на ремне выхватил оружие. Заключенный выстрелил три раза, один из выстрелов он осуществил себе в голову. В данный момент мужчина находится в коме.Конвоиру грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

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