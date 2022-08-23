https://sputnik-georgia.ru/20220823/ospu-obezyan-zafiksirovali-vo-vsekh-shtatakh-ssha-269694711.html

Оспу обезьян зафиксировали во всех штатах США

Оспу обезьян зафиксировали во всех штатах США

В стране оспой обезьян заболели уже более 15 тысяч человек 23.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-23T10:45+0400

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2022-08-23T10:45+0400

оспа обезьян

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Оспа обезьян выявлена во всех 50 штатах США, передает телеканал ABC News.Первый случай инфицирования зарегистрировали в Вайоминге, который до этого был последним штатом, где не была зафиксирована вспышка вируса.В настоящее время с больным работают медики-специалисты, чтобы выяснить, находится ли кто-то из местных жителей под повышенной угрозой заражения.По статистике центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в стране заболели 15 433 человека, при этом больше всего их зафиксировали в штате Нью-Йорк (2 910 заражений) и Калифорнии (2 663 заболевания).Оспа обезьян – это редкая вирусная инфекция, передается и между людьми. В большинстве случаев это легкое заболевание, и люди выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения. Первоначальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Эпидемиологи утверждают, что большинство заражений этим заболеванием выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших сексуальные контакты с представителями своего пола.

нью-йорк

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оспа обезьян, новости, в мире, общество, нью-йорк, калифорния, европа