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Оспу обезьян зафиксировали во всех штатах США
Оспу обезьян зафиксировали во всех штатах США
В стране оспой обезьян заболели уже более 15 тысяч человек 23.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-23T10:45+0400
2022-08-23T10:45+0400
2022-08-23T10:45+0400
оспа обезьян
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Оспа обезьян выявлена во всех 50 штатах США, передает телеканал ABC News.Первый случай инфицирования зарегистрировали в Вайоминге, который до этого был последним штатом, где не была зафиксирована вспышка вируса.В настоящее время с больным работают медики-специалисты, чтобы выяснить, находится ли кто-то из местных жителей под повышенной угрозой заражения.По статистике центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в стране заболели 15 433 человека, при этом больше всего их зафиксировали в штате Нью-Йорк (2 910 заражений) и Калифорнии (2 663 заболевания).Оспа обезьян – это редкая вирусная инфекция, передается и между людьми. В большинстве случаев это легкое заболевание, и люди выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения. Первоначальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Эпидемиологи утверждают, что большинство заражений этим заболеванием выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших сексуальные контакты с представителями своего пола.
нью-йорк
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оспа обезьян, новости, в мире, общество, нью-йорк, калифорния, европа
оспа обезьян, новости, в мире, общество, нью-йорк, калифорния, европа
Оспу обезьян зафиксировали во всех штатах США
В стране оспой обезьян заболели уже более 15 тысяч человек
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik.
Оспа обезьян выявлена во всех 50 штатах США, передает телеканал ABC News
.
Первый случай инфицирования зарегистрировали в Вайоминге, который до этого был последним штатом, где не была зафиксирована вспышка вируса.
"Департамент здравоохранения Вайоминга объявил о случае заражения у совершеннолетнего мужчины в округе Ларами, в который входит и столица (штата – ред.) Шайенн", – говорится в сообщении ABC News.
В настоящее время с больным работают медики-специалисты, чтобы выяснить, находится ли кто-то из местных жителей под повышенной угрозой заражения.
По статистике центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в стране заболели 15 433 человека, при этом больше всего их зафиксировали в штате Нью-Йорк (2 910 заражений) и Калифорнии (2 663 заболевания).
Оспа обезьян – это редкая вирусная инфекция, передается и между людьми. В большинстве случаев это легкое заболевание, и люди выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения.
Первоначальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
Эпидемиологи утверждают, что большинство заражений этим заболеванием выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших сексуальные контакты с представителями своего пола.