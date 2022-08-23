https://sputnik-georgia.ru/20220823/povliyal-li-na-vas-rost-tsen-na-benzin-269706409.html
Повлиял ли на вас рост цен на бензин?
Повлиял ли на вас рост цен на бензин?
23.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-23T16:01+0400
2022-08-23T16:01+0400
2022-08-23T16:01+0400
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2022
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Sputnik Грузия
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Повлиял ли на вас рост цен на бензин?
© photo: Sputnik / StringerАвтозаправочная станция
© photo: Sputnik / Stringer