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https://sputnik-georgia.ru/20220823/povliyal-li-na-vas-rost-tsen-na-benzin-269706409.html
Повлиял ли на вас рост цен на бензин?
Повлиял ли на вас рост цен на бензин?
23.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-23T16:01+0400
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опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, грузия, экономика, бензин, опросы

Повлиял ли на вас рост цен на бензин?

16:01 23.08.2022
© photo: Sputnik / StringerАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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