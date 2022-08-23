https://sputnik-georgia.ru/20220823/razgovory-o-besporyadkakh-v-gruzii-podtverzhdayut-slabost-oppozitsii--deputat-269707313.html

Разговоры о беспорядках в Грузии подтверждают слабость оппозиции – депутат

Разговоры о беспорядках в Грузии подтверждают слабость оппозиции – депутат

Осенью о проведении акций заявили самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" и общественная организация "Сирцхвилиа" 23.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-23T16:42+0400

2022-08-23T16:42+0400

2022-08-23T16:42+0400

политика

грузия

новости

зураб джапаридзе

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Чем больше радикальные оппозиционные группы будут говорить о беспорядках, тем больше они подтверждают свою слабость, заявил заместитель председателя парламентской фракции "Грузинская мечта" Рати Ионатамишвили.Ранее лидеры нескольких оппозиционных партий заявили, что планируют объявить неповиновение властям. Более того, лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе сказал, что он и его единомышленники "готовы пойти на многое, в том числе на захват зданий".По его словам, оппозиционные партии меняют свои позиции каждый день – то говорят о выходе из парламента, то о входе в него."На самом деле они показали, что у них нет способности ни протестовать, ни работать в парламенте", - подчеркнул Ионатамишвили.Осенью о проведении акций заявили самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" и общественная организация "Сирцхвилиа". Причиной акций являются претензии к власти по работе над выполнением условий получения статуса кандидата в ЕС.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.

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политика, грузия, новости, зураб джапаридзе