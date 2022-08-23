https://sputnik-georgia.ru/20220823/razgovory-o-besporyadkakh-v-gruzii-podtverzhdayut-slabost-oppozitsii--deputat-269707313.html
Разговоры о беспорядках в Грузии подтверждают слабость оппозиции – депутат
Разговоры о беспорядках в Грузии подтверждают слабость оппозиции – депутат
Осенью о проведении акций заявили самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" и общественная организация "Сирцхвилиа" 23.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-23T16:42+0400
2022-08-23T16:42+0400
2022-08-23T16:42+0400
политика
грузия
новости
зураб джапаридзе
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Чем больше радикальные оппозиционные группы будут говорить о беспорядках, тем больше они подтверждают свою слабость, заявил заместитель председателя парламентской фракции "Грузинская мечта" Рати Ионатамишвили.Ранее лидеры нескольких оппозиционных партий заявили, что планируют объявить неповиновение властям. Более того, лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе сказал, что он и его единомышленники "готовы пойти на многое, в том числе на захват зданий".По его словам, оппозиционные партии меняют свои позиции каждый день – то говорят о выходе из парламента, то о входе в него."На самом деле они показали, что у них нет способности ни протестовать, ни работать в парламенте", - подчеркнул Ионатамишвили.Осенью о проведении акций заявили самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" и общественная организация "Сирцхвилиа". Причиной акций являются претензии к власти по работе над выполнением условий получения статуса кандидата в ЕС.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
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политика, грузия, новости, зураб джапаридзе
политика, грузия, новости, зураб джапаридзе
Разговоры о беспорядках в Грузии подтверждают слабость оппозиции – депутат
Осенью о проведении акций заявили самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" и общественная организация "Сирцхвилиа"
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Чем больше радикальные оппозиционные группы будут говорить о беспорядках, тем больше они подтверждают свою слабость, заявил заместитель председателя парламентской фракции "Грузинская мечта" Рати Ионатамишвили.
Ранее лидеры нескольких оппозиционных партий заявили, что планируют объявить неповиновение властям. Более того, лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе сказал, что он и его единомышленники "готовы пойти на многое, в том числе на захват зданий".
"Безусловно, я не имею ничего против этого процесса люстрации. Наоборот, общество увидит, что у этих людей нет никакой цели на благо страны. Напротив, они пытаются помешать развитию страны и европейскому будущему. Соответственно, для них наступит еще более болезненный результат, что отразится на их обанкротившемся политическом имидже", - заявил Ионатамишвили в эфире Первого канала.
По его словам, оппозиционные партии меняют свои позиции каждый день – то говорят о выходе из парламента, то о входе в него.
"На самом деле они показали, что у них нет способности ни протестовать, ни работать в парламенте", - подчеркнул Ионатамишвили.
Осенью о проведении акций заявили самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" и общественная организация "Сирцхвилиа". Причиной акций являются претензии к власти по работе над выполнением условий получения статуса кандидата в ЕС.
Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.