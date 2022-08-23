https://sputnik-georgia.ru/20220823/remont-dorogi-k-monastyryu-kvatakhevi-na-vostoke-gruzii-podkhodit-k-kontsu-269714169.html

Ремонт дороги к монастырю Кватахеви на востоке Грузии подходит к концу

Ремонт дороги к монастырю Кватахеви на востоке Грузии подходит к концу

Проект профинансирован из государственного бюджета, и его стоимость составляет 3,6 миллиона лари 23.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-23T19:24+0400

2022-08-23T19:24+0400

2022-08-23T19:24+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Ремонт пятикилометрового участка автомагистрали Цинарехи-Кватахеви завершится в ближайшее время, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.По информации ведомства, участок, где проходят ремонтные работы, находится в Каспском муниципалитете. Дорога ведет от села Цинарехи к монастырскому комплексу Кватахеви. Дорога была грунтовая, и на ней никогда не было асфальтового покрытия.Отремонтированная дорога имеет важное значение как для местного населения, так и гостей монастырского комплекса, говорится в сообщении.Проект предусматривал ремонт дорожного покрытия и искусственных сооружений, а также моста через реку Кавтура. Обустроены подъезды к местным дорогам, автостоянка, дорожные знаки, и ведутся работы по дорожной разметке.Проект профинансирован из государственного бюджета, и его стоимость составляет 3,6 миллиона лари (около 1,3 миллиона долларов).Кватахеви - монастырь Успения Пресвятой Богородицы, построенный примерно при царице Тамар в XII веке. Этот ценный памятник культуры редко посещается туристами из-за неудобной дороги.

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грузия, новости, туризм, экономика, департамент автомобильных дорог, строительство дороги