https://sputnik-georgia.ru/20220823/vertolety-spetstekhnika-i-pozharnye-pyatyy-den-tushat-pozhar-v-borzhomi---video-269702939.html

Вертолеты, спецтехника и пожарные пятый день тушат пожар в Боржоми - видео

Вертолеты, спецтехника и пожарные пятый день тушат пожар в Боржоми - видео

К тушению пожара в Боржомском лесу подключены 1200 сотредников разных подразделений МВД и 120 единиц спецтехники, сообщил журналистав министр внутренних дел... 23.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-23T13:13+0400

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боржоми

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В данный момент опасность распространения пожара на населенные пункты устранена. Продолжается работа по ликвидации очагов возгорания.Огонь в лесу в Боржоми возник между селами Квабисхеви и Зоврети, на правом берегу реки Мтквари (Куры). Ситуацию сейчас осложняет ветер, а сложный горный рельеф не позволяет в полной мере использовать обычную пожарную технику.

боржоми

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2022

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