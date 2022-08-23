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Вертолеты, спецтехника и пожарные пятый день тушат пожар в Боржоми - видео
Вертолеты, спецтехника и пожарные пятый день тушат пожар в Боржоми - видео
К тушению пожара в Боржомском лесу подключены 1200 сотредников разных подразделений МВД и 120 единиц спецтехники, сообщил журналистав министр внутренних дел... 23.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-23T13:13+0400
2022-08-23T13:13+0400
2022-08-23T13:13+0400
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В данный момент опасность распространения пожара на населенные пункты устранена. Продолжается работа по ликвидации очагов возгорания.Огонь в лесу в Боржоми возник между селами Квабисхеви и Зоврети, на правом берегу реки Мтквари (Куры). Ситуацию сейчас осложняет ветер, а сложный горный рельеф не позволяет в полной мере использовать обычную пожарную технику.
боржоми
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видео, мультимедиа, происшествия, пожар, видео-новости из грузии, боржоми, видео
видео, мультимедиа, происшествия, пожар, видео-новости из грузии, боржоми, видео
Вертолеты, спецтехника и пожарные пятый день тушат пожар в Боржоми - видео
К тушению пожара в Боржомском лесу подключены 1200 сотредников разных подразделений МВД и 120 единиц спецтехники, сообщил журналистав министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия
В данный момент опасность распространения пожара на населенные пункты устранена. Продолжается работа по ликвидации очагов возгорания.
Огонь в лесу в Боржоми возник между селами Квабисхеви и Зоврети, на правом берегу реки Мтквари (Куры). Ситуацию сейчас осложняет ветер, а сложный горный рельеф не позволяет в полной мере использовать обычную пожарную технику.