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ВОЗ заявила о вспышке лихорадки Эбола в Конго

ВОЗ заявила о вспышке лихорадки Эбола в Конго

Власти ДРК проинформировали об этом ВОЗ поздно вечером в понедельник 23.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения заявила о возобновлении вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республики Конго.По данным местных властей в восточной провинции страны Северное Киву был подтвержден один случай заболевания.По данным ВОЗ, во время 14-й вспышки Эболы были вакцинированы в общей сложности 2104 человека.Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.

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в мире, новости, общество, вирус эбола, всемирная организация здравоохранения, демократическая республика конго