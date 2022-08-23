Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220823/voz-zayavila-o-vspyshke-likhoradki-eboly-v-kongo-269718093.html
ВОЗ заявила о вспышке лихорадки Эбола в Конго
ВОЗ заявила о вспышке лихорадки Эбола в Конго
Власти ДРК проинформировали об этом ВОЗ поздно вечером в понедельник 23.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-23T22:04+0400
2022-08-23T22:16+0400
в мире
новости
общество
вирус эбола
всемирная организация здравоохранения
демократическая республика конго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/04/263379822_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_d5d67e06d6a6d56f741900a699fa1fd3.jpg
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения заявила о возобновлении вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республики Конго.По данным местных властей в восточной провинции страны Северное Киву был подтвержден один случай заболевания.По данным ВОЗ, во время 14-й вспышки Эболы были вакцинированы в общей сложности 2104 человека.Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.
демократическая республика конго
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/04/263379822_500:0:3231:2048_1920x0_80_0_0_d4e3097f586b4a7095914553c21476cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, новости, общество, вирус эбола, всемирная организация здравоохранения, демократическая республика конго
в мире, новости, общество, вирус эбола, всемирная организация здравоохранения, демократическая республика конго

ВОЗ заявила о вспышке лихорадки Эбола в Конго

22:04 23.08.2022 (обновлено: 22:16 23.08.2022)
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2022
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Власти ДРК проинформировали об этом ВОЗ поздно вечером в понедельник
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения заявила о возобновлении вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республики Конго.
По данным местных властей в восточной провинции страны Северное Киву был подтвержден один случай заболевания.

"Органы здравоохранения Демократической Республики Конго объявили о возобновлении вспышки лихорадки Эбола вчера поздно вечером после подтверждения одного случая заболевания в восточной провинции страны Северное Киву", - сказано в пресс-релизе ВОЗ.

По данным ВОЗ, во время 14-й вспышки Эболы были вакцинированы в общей сложности 2104 человека.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0