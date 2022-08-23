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ВОЗ заявила о вспышке лихорадки Эбола в Конго
ВОЗ заявила о вспышке лихорадки Эбола в Конго
Власти ДРК проинформировали об этом ВОЗ поздно вечером в понедельник 23.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-23T22:04+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения заявила о возобновлении вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республики Конго.По данным местных властей в восточной провинции страны Северное Киву был подтвержден один случай заболевания.По данным ВОЗ, во время 14-й вспышки Эболы были вакцинированы в общей сложности 2104 человека.Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.
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в мире, новости, общество, вирус эбола, всемирная организация здравоохранения, демократическая республика конго
в мире, новости, общество, вирус эбола, всемирная организация здравоохранения, демократическая республика конго
ВОЗ заявила о вспышке лихорадки Эбола в Конго
22:04 23.08.2022 (обновлено: 22:16 23.08.2022)
Власти ДРК проинформировали об этом ВОЗ поздно вечером в понедельник
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения заявила о возобновлении вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республики Конго.
По данным местных властей в восточной провинции страны Северное Киву был подтвержден один случай заболевания.
"Органы здравоохранения Демократической Республики Конго объявили о возобновлении вспышки лихорадки Эбола вчера поздно вечером после подтверждения одного случая заболевания в восточной провинции страны Северное Киву", - сказано в пресс-релизе ВОЗ.
По данным ВОЗ, во время 14-й вспышки Эболы были вакцинированы в общей сложности 2104 человека.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.