https://sputnik-georgia.ru/20220823/yandeks-otkazyvaetsya-ot-novostey-i-pokupaet-delivery-club-269700770.html

"Яндекс" отказывается от новостей и покупает Delivery Club

"Яндекс" отказывается от новостей и покупает Delivery Club

О грядущих новшествах сообщили в самой IT-компании 23.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-23T13:05+0400

2022-08-23T13:05+0400

2022-08-23T13:05+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. "Яндекс" решил продать свой новостной агрегатор и намерен развивать ya.ru в качестве новой главной страницы, сообщила IT-компания.Известно, что "Яндекс" и VK договорились об обмене сервисов "Дзен" и "Яндекс.Новости" на сервис доставки еды Delivery Club.Отмечается, что обязывающее соглашение, в рамках которого Яндекс покупает сервис Delivery Club, а VK – сервисы "Дзен" и "Новости", компании подписали 22 августа. "Сделку планируется закрыть в ближайшие месяцы; она требует согласования с Федеральной антимонопольной службой", – говорится в пресс-релизе "Яндекса".Отмечается, что ядром новой главной страницы и приложения будет Поиск. "На ya.ru пользователям будут доступны: универсальный поиск – чтобы искать что угодно, где угодно, поисковые вертикали – чтобы находить, например, картинки или товары, и Алиса – чтобы быстро получать ответы", – сказали в компании.В компании также анонсировали новое приложение Яндекс с Алисой для Android.

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