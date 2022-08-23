https://sputnik-georgia.ru/20220823/yandeks-otkazyvaetsya-ot-novostey-i-pokupaet-delivery-club-269700770.html
"Яндекс" отказывается от новостей и покупает Delivery Club
"Яндекс" отказывается от новостей и покупает Delivery Club
О грядущих новшествах сообщили в самой IT-компании 23.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-23T13:05+0400
2022-08-23T13:05+0400
2022-08-23T13:05+0400
россия
новости
в мире
компания "яндекс.такси"
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. "Яндекс" решил продать свой новостной агрегатор и намерен развивать ya.ru в качестве новой главной страницы, сообщила IT-компания.Известно, что "Яндекс" и VK договорились об обмене сервисов "Дзен" и "Яндекс.Новости" на сервис доставки еды Delivery Club.Отмечается, что обязывающее соглашение, в рамках которого Яндекс покупает сервис Delivery Club, а VK – сервисы "Дзен" и "Новости", компании подписали 22 августа. "Сделку планируется закрыть в ближайшие месяцы; она требует согласования с Федеральной антимонопольной службой", – говорится в пресс-релизе "Яндекса".Отмечается, что ядром новой главной страницы и приложения будет Поиск. "На ya.ru пользователям будут доступны: универсальный поиск – чтобы искать что угодно, где угодно, поисковые вертикали – чтобы находить, например, картинки или товары, и Алиса – чтобы быстро получать ответы", – сказали в компании.В компании также анонсировали новое приложение Яндекс с Алисой для Android.
Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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Новости
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, компания "яндекс.такси"
россия, новости, в мире, компания "яндекс.такси"
"Яндекс" отказывается от новостей и покупает Delivery Club
О грядущих новшествах сообщили в самой IT-компании
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik.
"Яндекс" решил продать свой новостной агрегатор и намерен развивать ya.ru в качестве новой главной страницы, сообщила
IT-компания.
Известно, что "Яндекс" и VK договорились об обмене сервисов "Дзен" и "Яндекс.Новости" на сервис доставки еды Delivery Club.
"После закрытия сделки по продаже медийных активов – Дзена и Новостей – ya.ru станет основной точкой входа в Поиск, Почту и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя Яндекс ID", – говорится в релизе.
Отмечается, что обязывающее соглашение, в рамках которого Яндекс покупает сервис Delivery Club, а VK – сервисы "Дзен" и "Новости", компании подписали 22 августа.
"Сделку планируется закрыть в ближайшие месяцы; она требует согласования с Федеральной антимонопольной службой", – говорится
в пресс-релизе "Яндекса".
Отмечается, что ядром новой главной страницы и приложения будет Поиск. "На ya.ru пользователям будут доступны: универсальный поиск – чтобы искать что угодно, где угодно, поисковые вертикали – чтобы находить, например, картинки или товары, и Алиса – чтобы быстро получать ответы", – сказали в компании.
В компании также анонсировали новое приложение Яндекс с Алисой для Android.