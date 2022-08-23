https://sputnik-georgia.ru/20220823/zaderzhannomu-za-sluzhebnuyu-khalatnost-konvoiru-predyavili-obvinenie-269711481.html
Задержанному за служебную халатность конвоиру предъявили обвинение
Задержанному за служебную халатность конвоиру предъявили обвинение
Конвоиру грозит от 2 до 5 лет лишения свободы 23.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-23T18:01+0400
2022-08-23T18:01+0400
2022-08-23T18:01+0400
происшествия
грузия
новости
генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Задержанному конвоиру, не усмотревшему за оружием, предъявили официальное обвинение в служебной халатности, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.Сотрудники специальной следственной службы задержали конвойного офицера накануне в рамках расследования дела о ранении заключенного Глданской тюрьмы Гурама Сванидзе.Кроме того, задержанный не уследил за заключенным, который приблизился к нему и из кобуры на ремне выхватил оружие. Заключенный выстрелил три раза, один из выстрелов он осуществил себе в голову. В данный момент мужчина находится в коме.Конвоиру грозит от 2 до 5 лет лишения свободы, и на суде прокуратура будет требовать помещения его под арест до вынесения приговора.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, генеральная прокуратура грузии
происшествия, грузия, новости, генеральная прокуратура грузии
Задержанному за служебную халатность конвоиру предъявили обвинение
Конвоиру грозит от 2 до 5 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Задержанному конвоиру, не усмотревшему за оружием, предъявили официальное обвинение в служебной халатности, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.
Сотрудники специальной следственной службы задержали конвойного офицера накануне в рамках расследования дела о ранении заключенного Глданской тюрьмы Гурама Сванидзе.
Следствие установило, что 20 августа в коридоре "Центра психического здоровья и превенции наркомании", где в палатах находились заключенные с психическими заболеваниями, конвоир шел, пренебрегая мерами безопасности со штатным оружием, и не сказал заключенному войти в палату и не покидать ее без разрешения сотрудников пенитенциарной службы.
Кроме того, задержанный не уследил за заключенным, который приблизился к нему и из кобуры на ремне выхватил оружие. Заключенный выстрелил три раза, один из выстрелов он осуществил себе в голову. В данный момент мужчина находится в коме.
Конвоиру грозит от 2 до 5 лет лишения свободы, и на суде прокуратура будет требовать помещения его под арест до вынесения приговора.