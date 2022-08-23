https://sputnik-georgia.ru/20220823/zaderzhannomu-za-sluzhebnuyu-khalatnost-konvoiru-predyavili-obvinenie-269711481.html

Задержанному за служебную халатность конвоиру предъявили обвинение

Задержанному за служебную халатность конвоиру предъявили обвинение

Конвоиру грозит от 2 до 5 лет лишения свободы 23.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-23T18:01+0400

2022-08-23T18:01+0400

2022-08-23T18:01+0400

происшествия

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генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Задержанному конвоиру, не усмотревшему за оружием, предъявили официальное обвинение в служебной халатности, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.Сотрудники специальной следственной службы задержали конвойного офицера накануне в рамках расследования дела о ранении заключенного Глданской тюрьмы Гурама Сванидзе.Кроме того, задержанный не уследил за заключенным, который приблизился к нему и из кобуры на ремне выхватил оружие. Заключенный выстрелил три раза, один из выстрелов он осуществил себе в голову. В данный момент мужчина находится в коме.Конвоиру грозит от 2 до 5 лет лишения свободы, и на суде прокуратура будет требовать помещения его под арест до вынесения приговора.

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происшествия, грузия, новости, генеральная прокуратура грузии