https://sputnik-georgia.ru/20220824/azerbaydzhan-prodlil-karantinnyy-rezhim-v-svyazi-s-covid-19-269733427.html

Азербайджан продлил карантинный режим в связи с COVID-19

Азербайджан продлил карантинный режим в связи с COVID-19

Сегодня в рамках карантина в стране остаются закрытыми сухопутные границы 24.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-24T14:30+0400

2022-08-24T14:30+0400

2022-08-24T14:30+0400

азербайджан

новости

общество

в мире

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24890/23/248902375_0:0:2565:1444_1920x0_80_0_0_00def31cbbc69eb06644e4bc3ea7f174.jpg

ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Азербайджанский Оперштаб при Кабмине решил продлить до 1 ноября срок действия карантинного режима, введенного в связи с пандемией коронавируса в марте 2020 года, пишет Sputnik Азербайджан. На сегодня в рамках карантина в стране остаются закрытыми сухопутные границы.Кроме того, в силе требование на наличие ковид-паспортов и сертификата об иммунитете при посещении торговых центров, объектов гостиничного типа и объектов общественного питания.Согласно предыдущему решению карантин был в силе до 1 сентября текущего года.По данным на 24 августа, с конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 809 335 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 795 900 человек благополучно прошли лечение, 9 795 пациентов скончались.В активной фазе заболевания числятся 3 640 человека, зараженных COVID-19.За указанный период в стране было проведено 7 127 158 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 4 442 – за минувшие сутки.

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

азербайджан, новости, общество, в мире, коронавирус covid-19