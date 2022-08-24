https://sputnik-georgia.ru/20220824/azerbaydzhan-prodlil-karantinnyy-rezhim-v-svyazi-s-covid-19-269733427.html
Азербайджан продлил карантинный режим в связи с COVID-19
Азербайджан продлил карантинный режим в связи с COVID-19
Сегодня в рамках карантина в стране остаются закрытыми сухопутные границы 24.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-24T14:30+0400
2022-08-24T14:30+0400
2022-08-24T14:30+0400
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Азербайджанский Оперштаб при Кабмине решил продлить до 1 ноября срок действия карантинного режима, введенного в связи с пандемией коронавируса в марте 2020 года, пишет Sputnik Азербайджан. На сегодня в рамках карантина в стране остаются закрытыми сухопутные границы.Кроме того, в силе требование на наличие ковид-паспортов и сертификата об иммунитете при посещении торговых центров, объектов гостиничного типа и объектов общественного питания.Согласно предыдущему решению карантин был в силе до 1 сентября текущего года.По данным на 24 августа, с конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 809 335 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 795 900 человек благополучно прошли лечение, 9 795 пациентов скончались.В активной фазе заболевания числятся 3 640 человека, зараженных COVID-19.За указанный период в стране было проведено 7 127 158 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 4 442 – за минувшие сутки.
азербайджан
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
азербайджан, новости, общество, в мире, коронавирус covid-19
азербайджан, новости, общество, в мире, коронавирус covid-19
Азербайджан продлил карантинный режим в связи с COVID-19
Сегодня в рамках карантина в стране остаются закрытыми сухопутные границы
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik.
Азербайджанский Оперштаб при Кабмине решил продлить до 1 ноября срок действия карантинного режима, введенного в связи с пандемией коронавируса в марте 2020 года, пишет Sputnik Азербайджан
.
На сегодня в рамках карантина в стране остаются закрытыми сухопутные границы.
Кроме того, в силе требование на наличие ковид-паспортов и сертификата об иммунитете при посещении торговых центров, объектов гостиничного типа и объектов общественного питания.
Согласно предыдущему решению карантин был в силе до 1 сентября текущего года.
По данным на 24 августа, с конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 809 335 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 795 900 человек благополучно прошли лечение, 9 795 пациентов скончались.
В активной фазе заболевания числятся 3 640 человека, зараженных COVID-19.За указанный период в стране было проведено 7 127 158 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 4 442 – за минувшие сутки.