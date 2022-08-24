https://sputnik-georgia.ru/20220824/bolee-milliarda-lari----statistika-oplaty-inostrannymi-kartami-v-gruzii-269743366.html

Более миллиарда лари - статистика оплаты иностранными картами в Грузии

Более миллиарда лари - статистика оплаты иностранными картами в Грузии

За шесть месяцев 2022 года в Грузии посредством иностранных банковских карта было оплачено 1,713 миллиарда лари, что в 2,5 раза больше по сравнению с... 24.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-24T20:02+0400

2022-08-24T20:02+0400

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Вместе с тем, в июне 2022 года в банкоматах и POS-терминалах (электронное программно-техническое устройство для приёма к оплате платёжных карт) Грузии было осуществлено 2 129 344 операций на сумму около 9,7 миллиона лари.Примечательно, что в июне 2022 года, как и в другие месяцы, наибольшая сумма была потрачена с использованием POS-терминалов - 163 676 миллионов лари, в банкоматах было обналичено 127 535 миллионов лари.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, сколько ежемесячно было потрачено посредством иностранных банковских карт.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 24 августа - 2,8 GEL/$1

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