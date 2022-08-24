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Депутат парламента Молдовы Цырдя: Санду хочет запугать и уничтожить любую оппозицию
Депутат парламента Молдовы Цырдя: Санду хочет запугать и уничтожить любую оппозицию
Президент Молдовы Майя Санду стремительно теряет рейтинг, а потому власти страны пытаются нейтрализовать любые оппозиционные силы 24.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-24T20:08+0400
2022-08-24T20:08+0400
2022-08-24T23:08+0400
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Об этом рассказал в интервью "Sputnik на русском" депутат парламента Молдовы Богдан Цырдя. Какие цели ставит перед собой действующая власть Молдовы? Кто может составить реальную конкуренцию Санду? Что ждёт оппозиционного депутата Марину Таубер, которую удерживают под арестом? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем интервью.
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молдова, мультимедиа, видео, видео
молдова, мультимедиа, видео, видео
Депутат парламента Молдовы Цырдя: Санду хочет запугать и уничтожить любую оппозицию
20:08 24.08.2022 (обновлено: 23:08 24.08.2022)
Президент Молдовы Майя Санду стремительно теряет рейтинг, а потому власти страны пытаются нейтрализовать любые оппозиционные силы
Об этом рассказал в интервью "Sputnik на русском" депутат парламента Молдовы Богдан Цырдя.
Какие цели ставит перед собой действующая власть Молдовы? Кто может составить реальную конкуренцию Санду? Что ждёт оппозиционного депутата Марину Таубер, которую удерживают под арестом?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем интервью.