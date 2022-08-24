https://sputnik-georgia.ru/20220824/dtp-v-rustavi-legkovushka-vekhala-v-mikroavtobus-269742615.html
ДТП в Рустави: "легковушка" въехала в микроавтобус
ДТП в Рустави: "легковушка" въехала в микроавтобус
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля значительно превысил скорость 24.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-24T20:22+0400
2022-08-24T20:22+0400
2022-08-24T20:22+0400
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Пять человек пострадали в результате аварии в городе Рустави (30 км от Тбилиси), сообщает телеканал "Мтавари архи".По данным телеканала, автомобиль марки "Мерседес" на высокой скорости врезался в микроавтобус, который впоследствии перевернулся.Все пострадавшие госпитализированы. Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта". Точную причину аварии установит экспертиза.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия
грузия, новости, происшествия
ДТП в Рустави: "легковушка" въехала в микроавтобус
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля значительно превысил скорость
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Пять человек пострадали в результате аварии в городе Рустави (30 км от Тбилиси), сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным телеканала, автомобиль марки "Мерседес" на высокой скорости врезался в микроавтобус, который впоследствии перевернулся.
Все пострадавшие госпитализированы.
Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта". Точную причину аварии установит экспертиза.