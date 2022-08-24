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Двум компаниям в Грузии присвоен статус Авторизованного экономического оператора

Двум компаниям в Грузии присвоен статус Авторизованного экономического оператора

Данный статус обеспечивает звание надежного делового партнера среди бизнес-кругов 24.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-24T17:39+0400

2022-08-24T17:39+0400

2022-08-24T17:39+0400

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Две регистрированные в Грузии компании впервые получили статус Авторизованного экономического оператора (АЭО), сообщает Служба доходов министерства финансов Грузии.Новый статус предлагает компаниям новые упрощенные и приоритетные таможенные возможности, а также обеспечивает звание надежного делового партнера среди бизнес-кругов.Речь идет о "Грузинской дистрибьюторско-маркетинговой компании" и "Хави Лоджистикс". Сертификаты, подтверждающие статус АЭО, представителям компаний передал начальник Службы доходов Минфина Леван Какава.Теперь при осуществлении таможенного оформления товаров, находящихся во владении компаний, будет снижена частота физического досмотра и документального контроля товаров, а процедуры таможенного оформления будут осуществляться в приоритетном порядке.В ведомстве отметили, что с подписанием Соглашения об Ассоциации с ЕС Грузия взяла на себя юридическое обязательство постепенно приблизить таможенные процедуры к европейским стандартам. Кроме того, эти правила предполагают реализацию концепции Авторизованного экономического оператора и основаны на партнерских отношениях между таможенной системой и бизнесом.

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