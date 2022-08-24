https://sputnik-georgia.ru/20220824/elektrosnabzhenie-vremenno-ogranichat-chasti-tbilisi-24-avgusta-269695808.html
Электроснабжение временно ограничат части Тбилиси 24 августа
Электроснабжение временно ограничат части Тбилиси 24 августа
Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 24.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-24T10:18+0400
2022-08-24T10:18+0400
2022-08-24T10:18+0400
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 24 августа, сообщают в компании "Теласи".В частности, в районе Чугурети с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей ул. Иване Джавахишвили, Узнадзе, Абашидзе и Чхеидзе.В Глдани света с 10:00 до 15:00 часов не будет у населения ул. Керченской, Курсантов Героев, Бочоришвили и Они.В Надзаладевском районе с 10:00 до 15:00 часов ограничения коснутся жителей IV микрорайона поселка ТЭВЗ и ул. Рчеулишвили. С 10:30 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей пр. Гурамишвили (частично), ул. Арбо, Квишхетской и Вардисубанской.Что касается района Исани, там сбой электроэнергии будет с 11:00 до 18:00 часов у жителей пр. монаха Габриела и ул. Богдана Хмельницкого.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.
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теласи, компания "теласи", грузия, новости, общество, тбилиси, электроэнергия
теласи, компания "теласи", грузия, новости, общество, тбилиси, электроэнергия
Электроснабжение временно ограничат части Тбилиси 24 августа
Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 24 августа, сообщают в компании "Теласи".
В частности, в районе Чугурети с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей ул. Иване Джавахишвили, Узнадзе, Абашидзе и Чхеидзе.
В Глдани света с 10:00 до 15:00 часов не будет у населения ул. Керченской, Курсантов Героев, Бочоришвили и Они.
В Надзаладевском районе с 10:00 до 15:00 часов ограничения коснутся жителей IV микрорайона поселка ТЭВЗ и ул. Рчеулишвили. С 10:30 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей пр. Гурамишвили (частично), ул. Арбо, Квишхетской и Вардисубанской.
Что касается района Исани, там сбой электроэнергии будет с 11:00 до 18:00 часов у жителей пр. монаха Габриела и ул. Богдана Хмельницкого.
Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.