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Эпидемиолог о коронавирусе: ситуация dв Грузии стабилизируется
Эпидемиолог о коронавирусе: ситуация dв Грузии стабилизируется
Уже пятый месяц Грузия сохраняет низкие показатели смертности от коронавируса, заявил врач 24.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-24T07:01+0400
2022-08-24T07:01+0400
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тенгиз церцвадзе
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. В Грузии продолжает стабилизироваться ситуация, связанная с коронавирусом, но население должно серьезно относится к симптомам, заявил глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.При этом он отметил, что уже пятый месяц Грузия сохраняет низкие показатели смертности от коронавируса, но население должно быть очень внимательным."Случаи смерти от коронавируса за последние месяцы зафиксированы среди пациентов, которые или поздно прошли тестирование на коронавирус, иди поздно обратились к врачу и поздно попали в клинику", - сказал Церцвадзе.Грузинские медики за последнюю неделю зафиксировали 12 595 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 738 785 случаев инфицирования. С начала пандемии из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 16 889 человек.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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грузия, общество, новости, тенгиз церцвадзе, коронавирус covid-19
грузия, общество, новости, тенгиз церцвадзе, коронавирус covid-19

Эпидемиолог о коронавирусе: ситуация dв Грузии стабилизируется

07:01 24.08.2022
© Sputnik / Alex Shlamovдиректор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе
директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2022
© Sputnik / Alex Shlamov
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Уже пятый месяц Грузия сохраняет низкие показатели смертности от коронавируса, заявил врач
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. В Грузии продолжает стабилизироваться ситуация, связанная с коронавирусом, но население должно серьезно относится к симптомам, заявил глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.
"В Грузии продолжает стабилизироваться эпидситуация связанная с коронавирусом. За последнюю неделю выявлено 12 535 новых случаев, на прошлой неделе было 12 338, до этого – 12 729", - сказал Церцвадзе.
При этом он отметил, что уже пятый месяц Грузия сохраняет низкие показатели смертности от коронавируса, но население должно быть очень внимательным.
"Случаи смерти от коронавируса за последние месяцы зафиксированы среди пациентов, которые или поздно прошли тестирование на коронавирус, иди поздно обратились к врачу и поздно попали в клинику", - сказал Церцвадзе.
Грузинские медики за последнюю неделю зафиксировали 12 595 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 738 785 случаев инфицирования. С начала пандемии из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 16 889 человек.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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