https://sputnik-georgia.ru/20220824/esche-ne-pozdno--protiv-npo-isfed-v-gruzii-mogut-vozbudit-ugolovnoe-delo--269738032.html

"Еще не поздно"- против НПО ISFED в Грузии могут возбудить уголовное дело

"Еще не поздно"- против НПО ISFED в Грузии могут возбудить уголовное дело

Речь о идет об ошибочных результатах параллельного подсчета голосов на выборах 24.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-24T16:58+0400

2022-08-24T16:58+0400

2022-08-24T17:04+0400

политика

грузия

новости

келли дегнан

ираклий кобахидзе

сша

грузинская мечта

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/19/261459323_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0738e7b5e4d5d3c5e8cf563274f530b1.jpg

ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что следственным органам следует заинтересоваться действиями НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED).Речь о идет об ошибочных результатах параллельного подсчета голосов во время парламентских выборов 2020 года. По словам Каладзе, организация была занята фальсификацией результатов и целенаправленно пытались ввести общество в заблуждение.Это прямо указывает на то, что это было частью революционного сценария, который готовила оппозиция, подчеркнул Каладзе.Ранее "Грузинская мечта" отказалась приглашать ISFED на заседание рабочей группы в парламенте по внесению поправок в Избирательный кодекс. Как заявил глава группы Гиви Миканадзе, НПО могут принять участие в процессе при условии нейтралитета, однако они потеряли его после требования об отставки премьера и правительства.Реакция СШАМежду тем, посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что США полностью доверяют ISFED и назвала НПО "очень уважаемой и опытной организацией по мониторингу за выборами".В посольстве США в Грузии ранее заявили, что недопущение "Справедливых выборов" как одной из самых надежных и опытных организаций по наблюдению за выборами в Грузии к рабочему процессу прямо противоречит рекомендации Еврокомиссии.Для правящей партии заявление посольства стало шокирующим, о чем заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. Он подчеркнул, что цель НПО "Справедливые выборы" – участие в революционных процессах, поэтому их вовлечение в рабочий процесс исключается.Ранее глава НПО Нино Долидзе заявила, что ISFED не считает требование отставки правительства предвзятой позицией. При этом она отметила, что "Справедливые выборы" никогда не высказывали желания участвовать в формировании технократического правительства, как это утверждают отдельные представители правящей партии.Тем временем, представительство ЕС в Грузии, которое наравне с Еврокомиссией следит за выполнением условий, призвало власти дать возможность всем НПО принять существенное участие в работе всех рабочих групп, в том числе группы, работающей над избирательной реформой.В представительстве ЕС подчеркнули, что работа с НПО также является условием для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, келли дегнан, ираклий кобахидзе, сша, грузинская мечта, еврокомиссия