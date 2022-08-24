https://sputnik-georgia.ru/20220824/esche-ne-pozdno--protiv-npo-isfed-v-gruzii-mogut-vozbudit-ugolovnoe-delo--269738032.html
"Еще не поздно"- против НПО ISFED в Грузии могут возбудить уголовное дело
"Еще не поздно"- против НПО ISFED в Грузии могут возбудить уголовное дело
Речь о идет об ошибочных результатах параллельного подсчета голосов на выборах 24.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-24T16:58+0400
2022-08-24T16:58+0400
2022-08-24T17:04+0400
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что следственным органам следует заинтересоваться действиями НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED).Речь о идет об ошибочных результатах параллельного подсчета голосов во время парламентских выборов 2020 года. По словам Каладзе, организация была занята фальсификацией результатов и целенаправленно пытались ввести общество в заблуждение.Это прямо указывает на то, что это было частью революционного сценария, который готовила оппозиция, подчеркнул Каладзе.Ранее "Грузинская мечта" отказалась приглашать ISFED на заседание рабочей группы в парламенте по внесению поправок в Избирательный кодекс. Как заявил глава группы Гиви Миканадзе, НПО могут принять участие в процессе при условии нейтралитета, однако они потеряли его после требования об отставки премьера и правительства.Реакция СШАМежду тем, посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что США полностью доверяют ISFED и назвала НПО "очень уважаемой и опытной организацией по мониторингу за выборами".В посольстве США в Грузии ранее заявили, что недопущение "Справедливых выборов" как одной из самых надежных и опытных организаций по наблюдению за выборами в Грузии к рабочему процессу прямо противоречит рекомендации Еврокомиссии.Для правящей партии заявление посольства стало шокирующим, о чем заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. Он подчеркнул, что цель НПО "Справедливые выборы" – участие в революционных процессах, поэтому их вовлечение в рабочий процесс исключается.Ранее глава НПО Нино Долидзе заявила, что ISFED не считает требование отставки правительства предвзятой позицией. При этом она отметила, что "Справедливые выборы" никогда не высказывали желания участвовать в формировании технократического правительства, как это утверждают отдельные представители правящей партии.Тем временем, представительство ЕС в Грузии, которое наравне с Еврокомиссией следит за выполнением условий, призвало власти дать возможность всем НПО принять существенное участие в работе всех рабочих групп, в том числе группы, работающей над избирательной реформой.В представительстве ЕС подчеркнули, что работа с НПО также является условием для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.
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политика, грузия, новости, келли дегнан, ираклий кобахидзе, сша, грузинская мечта, еврокомиссия
политика, грузия, новости, келли дегнан, ираклий кобахидзе, сша, грузинская мечта, еврокомиссия
"Еще не поздно"- против НПО ISFED в Грузии могут возбудить уголовное дело
16:58 24.08.2022 (обновлено: 17:04 24.08.2022)
Речь о идет об ошибочных результатах параллельного подсчета голосов на выборах
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что следственным органам следует заинтересоваться действиями НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED).
Речь о идет об ошибочных результатах параллельного подсчета голосов во время парламентских выборов 2020 года. По словам Каладзе, организация была занята фальсификацией результатов и целенаправленно пытались ввести общество в заблуждение.
"Это было мошенничество. Конечно, после этого необходимо было больше погрузиться в детали, возбудить уголовное дело и требовать ответа от всех. Это дело закрылось, ограничиваясь лишь отставкой руководителя, что я считаю неправильным. Сегодня еще не поздно", - заявил Каладзе журналистам.
Это прямо указывает на то, что это было частью революционного сценария, который готовила оппозиция, подчеркнул Каладзе.
Ранее "Грузинская мечта" отказалась приглашать ISFED на заседание рабочей группы в парламенте по внесению поправок в Избирательный кодекс. Как заявил глава группы Гиви Миканадзе, НПО могут принять участие в процессе при условии нейтралитета, однако они потеряли его после требования об отставки премьера и правительства.
Реакция США
Между тем, посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что США полностью доверяют ISFED и назвала НПО "очень уважаемой и опытной организацией по мониторингу за выборами".
"Как только ошибка (ISFED во время выборов) подтвердилась и была идентифицирована, общество было публично информировано и населению была предоставлена возможность узнать, что произошло. Это важный фактор. Думаю, что говорить о том, что это было сделано умышленно или было частью какого-либо революционного сценария, является искажением реальности", - заявил Дегнан.
В посольстве США в Грузии ранее заявили, что недопущение "Справедливых выборов" как одной из самых надежных и опытных организаций по наблюдению за выборами в Грузии к рабочему процессу прямо противоречит рекомендации Еврокомиссии.
Для правящей партии заявление посольства стало шокирующим, о чем заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. Он подчеркнул, что цель НПО "Справедливые выборы" – участие в революционных процессах, поэтому их вовлечение в рабочий процесс исключается.
Ранее глава НПО Нино Долидзе заявила, что ISFED не считает требование отставки правительства предвзятой позицией. При этом она отметила, что "Справедливые выборы" никогда не высказывали желания участвовать в формировании технократического правительства, как это утверждают отдельные представители правящей партии.
Тем временем, представительство ЕС в Грузии, которое наравне с Еврокомиссией следит за выполнением условий, призвало власти дать возможность всем НПО принять существенное участие в работе всех рабочих групп, в том числе группы, работающей над избирательной реформой.
В представительстве ЕС подчеркнули, что работа с НПО также является условием для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.