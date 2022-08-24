https://sputnik-georgia.ru/20220824/k-tusheniyu-pozhara-v-borzhomi-privlecheny-samolety-iz-turtsii-269727018.html

К тушению пожара в Боржоми привлечены самолеты из Турции

К тушению пожара в Боржоми привлечены самолеты из Турции

Каждый из самолетов за рейс сбрасывает до 8 тонн воды 24.08.2022, Sputnik Грузия

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пожар

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Специализированные на тушении лесных пожаров самолеты из соседней Турции с утра в среду присоединились к локализации и ликвидации очагов возгорания в Боржомском лесу на юге Грузии, сообщает пресс-служба МВД.Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района (регион Самцхе-Джавахети) на правом берегу реки Мтквари (Куры). К тушению пожара по распоряжению премьер-министра привлечены силы Минобороны Грузии, вертолеты пограничной полиции, мобилизованы соответствующие пожарно-спасательные машины.Также к тушению пожара с утра привлечен пожарный поезд Железнодорожного департамента.В муниципалитете Боржоми работы по ликвидации пожара продолжались всю ночь. В процессе тушения пожара активно участвуют сотрудники различных ведомств МВД, Минобороны, Минрегионразвития и инфраструктуры, а также соответствующих служб Минэкологии и сельского хозяйства Грузии. Утром возобновили работу вертолеты пограничной службы.По информации МВД, из-за высокой температуры и ветра на земле до сих пор фиксируются очаги разной сложности. При помощи тяжелой техники и тракторов проложены пути практически ко всем действующим очагам.Дроны продолжают следить за огнем.Штаб оперативного управления во главе с заместителем министра внутренних дел Иосифом Челидзе и начальником Службы управления чрезвычайными ситуациями Темуром Мгебришвили работает на месте стихийного бедствия.

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боржомский район

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пожар, лесной пожар, грузия, новости, происшествия, турция, боржоми, боржомский район