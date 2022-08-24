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Как тушили пожар в лесах Боржомского ущелья - фото

Как тушили пожар в лесах Боржомского ущелья - фото

Из-за высокой температуры и ветра уже шесть дней возникают новые очаги лесных пожаров. МВД Грузии при помощи тяжелой техники проложило путь практически ко всем... 24.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-24T17:16+0400

2022-08-24T17:16+0400

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Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района (регион Самцхе-Джавахети) на правом берегу реки Мтквари (Куры). К тушению пожара по распоряжению премьер-министра привлечены силы Минобороны Грузии, вертолеты пограничной полиции, мобилизованы соответствующие пожарно-спасательные машины. За процессом тушения пожара следят дроны

боржоми

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