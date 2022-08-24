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Как тушили пожар в лесах Боржомского ущелья - фото
Как тушили пожар в лесах Боржомского ущелья - фото
Из-за высокой температуры и ветра уже шесть дней возникают новые очаги лесных пожаров. МВД Грузии при помощи тяжелой техники проложило путь практически ко всем... 24.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-24T17:16+0400
2022-08-24T17:16+0400
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Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района (регион Самцхе-Джавахети) на правом берегу реки Мтквари (Куры). К тушению пожара по распоряжению премьер-министра привлечены силы Минобороны Грузии, вертолеты пограничной полиции, мобилизованы соответствующие пожарно-спасательные машины. За процессом тушения пожара следят дроны
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новости грузии в фотографиях, фотография, фотоленты, мультимедиа, пожар, лесной пожар, происшествия, боржоми, фото
новости грузии в фотографиях, фотография, фотоленты, мультимедиа, пожар, лесной пожар, происшествия, боржоми, фото
Как тушили пожар в лесах Боржомского ущелья - фото 17:16 24.08.2022 (обновлено: 17:19 24.08.2022)
Из-за высокой температуры и ветра уже шесть дней возникают новые очаги лесных пожаров. МВД Грузии при помощи тяжелой техники проложило путь практически ко всем действующим очагам
Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района (регион Самцхе-Джавахети) на правом берегу реки Мтквари (Куры). К тушению пожара по распоряжению премьер-министра привлечены силы Минобороны Грузии, вертолеты пограничной полиции, мобилизованы соответствующие пожарно-спасательные машины. За процессом тушения пожара следят дроны
© photo: Sputnik / Stringer
Власти надеются, что еще пара дней и основные очаги пожара будут ликвидированы
Власти надеются, что еще пара дней и основные очаги пожара будут ликвидированы
© photo: Sputnik / Stringer
Пока что пожарные фиксируют все новые возгорания в лесу, тушение затрудняют ветер и жара
Пока что пожарные фиксируют все новые возгорания в лесу, тушение затрудняют ветер и жара
© photo: Sputnik / Stringer
С первого дня в ликвидации очагов пожара принимают участие вертолеты МВД Грузии
С первого дня в ликвидации очагов пожара принимают участие вертолеты МВД Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Использование авиации вначале было единственным выходом при тушении лесного пожара в таком труднодоступном регионе
Использование авиации вначале было единственным выходом при тушении лесного пожара в таком труднодоступном регионе
© photo: Sputnik / Stringer
Но имеющихся у МВД вертолетов не хватало. Хотя распространение огня удалось сдержать
Но имеющихся у МВД вертолетов не хватало. Хотя распространение огня удалось сдержать
© photo: Sputnik / Stringer
Поэтому к ликвидации очагов возгорания присоединились три пожарных самолета из Турции
Поэтому к ликвидации очагов возгорания присоединились три пожарных самолета из Турции
© photo: Sputnik / Stringer
Вместе с вертолетами МВД Грузии пожарные самолеты будут ежедневно сбрасывать на огонь по 8 тонн воды каждый
Вместе с вертолетами МВД Грузии пожарные самолеты будут ежедневно сбрасывать на огонь по 8 тонн воды каждый
© photo: Sputnik / Stringer
В работу по борьбе с пожаром включены более 1200 человек, на месте работает 120 единиц спецтехники
В работу по борьбе с пожаром включены более 1200 человек, на месте работает 120 единиц спецтехники
© photo: Sputnik / Stringer
Пожарные условно поделили территорию на три сектора. В ряде секторов работы по ликвидации огня уже завершены, в других идет локализация огня, но есть и "горячие точки"
Пожарные условно поделили территорию на три сектора. В ряде секторов работы по ликвидации огня уже завершены, в других идет локализация огня, но есть и "горячие точки"
© photo: Sputnik / Stringer
От огня пострадала площадь более 150 гектаров леса. Горят деревья, трава и кустарники. К тушению пожара подключены армейские подразделения
От огня пострадала площадь более 150 гектаров леса. Горят деревья, трава и кустарники. К тушению пожара подключены армейские подразделения