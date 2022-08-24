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https://sputnik-georgia.ru/20220824/kak-tushili-pozhar-v-lesakh-borzhomskogo-uschelya---foto-269738909.html
Как тушили пожар в лесах Боржомского ущелья - фото
Как тушили пожар в лесах Боржомского ущелья - фото
Из-за высокой температуры и ветра уже шесть дней возникают новые очаги лесных пожаров. МВД Грузии при помощи тяжелой техники проложило путь практически ко всем... 24.08.2022, Sputnik Грузия
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Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района (регион Самцхе-Джавахети) на правом берегу реки Мтквари (Куры). К тушению пожара по распоряжению премьер-министра привлечены силы Минобороны Грузии, вертолеты пограничной полиции, мобилизованы соответствующие пожарно-спасательные машины. За процессом тушения пожара следят дроны
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новости грузии в фотографиях, фотография, фотоленты, мультимедиа, пожар, лесной пожар, происшествия, боржоми, фото
новости грузии в фотографиях, фотография, фотоленты, мультимедиа, пожар, лесной пожар, происшествия, боржоми, фото

Как тушили пожар в лесах Боржомского ущелья - фото

17:16 24.08.2022 (обновлено: 17:19 24.08.2022)
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Из-за высокой температуры и ветра уже шесть дней возникают новые очаги лесных пожаров. МВД Грузии при помощи тяжелой техники проложило путь практически ко всем действующим очагам
Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района (регион Самцхе-Джавахети) на правом берегу реки Мтквари (Куры). К тушению пожара по распоряжению премьер-министра привлечены силы Минобороны Грузии, вертолеты пограничной полиции, мобилизованы соответствующие пожарно-спасательные машины. За процессом тушения пожара следят дроны
© photo: Sputnik / Stringer

Власти надеются, что еще пара дней и основные очаги пожара будут ликвидированы

Власти надеются, что еще пара дней и основные очаги пожара будут ликвидированы - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Stringer

Власти надеются, что еще пара дней и основные очаги пожара будут ликвидированы

© photo: Sputnik / Stringer

Пока что пожарные фиксируют все новые возгорания в лесу, тушение затрудняют ветер и жара

Пока что пожарные фиксируют все новые возгорания в лесу, тушение затрудняют ветер и жара - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Stringer

Пока что пожарные фиксируют все новые возгорания в лесу, тушение затрудняют ветер и жара

© photo: Sputnik / Stringer

С первого дня в ликвидации очагов пожара принимают участие вертолеты МВД Грузии

С первого дня в ликвидации очагов пожара принимают участие вертолеты МВД Грузии - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik / Stringer

С первого дня в ликвидации очагов пожара принимают участие вертолеты МВД Грузии

© photo: Sputnik / Stringer

Использование авиации вначале было единственным выходом при тушении лесного пожара в таком труднодоступном регионе

Использование авиации вначале было единственным выходом при тушении лесного пожара в таком труднодоступном регионе - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Stringer

Использование авиации вначале было единственным выходом при тушении лесного пожара в таком труднодоступном регионе

© photo: Sputnik / Stringer

Но имеющихся у МВД вертолетов не хватало. Хотя распространение огня удалось сдержать

Но имеющихся у МВД вертолетов не хватало. Хотя распространение огня удалось сдержать - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Stringer

Но имеющихся у МВД вертолетов не хватало. Хотя распространение огня удалось сдержать

© photo: Sputnik / Stringer

Поэтому к ликвидации очагов возгорания присоединились три пожарных самолета из Турции

Поэтому к ликвидации очагов возгорания присоединились три пожарных самолета из Турции - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Stringer

Поэтому к ликвидации очагов возгорания присоединились три пожарных самолета из Турции

© photo: Sputnik / Stringer

Вместе с вертолетами МВД Грузии пожарные самолеты будут ежедневно сбрасывать на огонь по 8 тонн воды каждый

Вместе с вертолетами МВД Грузии пожарные самолеты будут ежедневно сбрасывать на огонь по 8 тонн воды каждый - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Stringer

Вместе с вертолетами МВД Грузии пожарные самолеты будут ежедневно сбрасывать на огонь по 8 тонн воды каждый

© photo: Sputnik / Stringer

В работу по борьбе с пожаром включены более 1200 человек, на месте работает 120 единиц спецтехники

В работу по борьбе с пожаром включены более 1200 человек, на месте работает 120 единиц спецтехники - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Stringer

В работу по борьбе с пожаром включены более 1200 человек, на месте работает 120 единиц спецтехники

© photo: Sputnik / Stringer

Пожарные условно поделили территорию на три сектора. В ряде секторов работы по ликвидации огня уже завершены, в других идет локализация огня, но есть и "горячие точки"

Пожарные условно поделили территорию на три сектора. В ряде секторов работы по ликвидации огня уже завершены, в других идет локализация огня, но есть и &quot;горячие точки&quot; - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Stringer

Пожарные условно поделили территорию на три сектора. В ряде секторов работы по ликвидации огня уже завершены, в других идет локализация огня, но есть и "горячие точки"

© photo: Sputnik / Stringer

От огня пострадала площадь более 150 гектаров леса. Горят деревья, трава и кустарники. К тушению пожара подключены армейские подразделения

От огня пострадала площадь более 150 гектаров леса. Горят деревья, трава и кустарники. К тушению пожара подключены армейские подразделения - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Stringer

От огня пострадала площадь более 150 гектаров леса. Горят деревья, трава и кустарники. К тушению пожара подключены армейские подразделения

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